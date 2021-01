Weingartener Studentin erhält Preis der Stadt Ravensburg

In ihrer Bachelor-Thesis beschäftigte sich Katja Reichart mit dem Online- und Offlinehandel der Einzelhändler in Ravensburg. Dafür wurde sie laut Pressemitteilung der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) nun mit dem Preis der Stadt Ravensburg ausgezeichnet.

Der Einzelhandel steht unter Druck – auch in Ravensburg und das nicht erst, seit die Corona-Pandemie tief in den Alltag der Menschen eingreift und immer mehr im Internet gekauft wird. Der Onlinehandel wird von wenigen großen Unternehmen dominiert. Können die lokalen Händler diesen Wettbewerb nur verlieren oder gibt es hier für Stadt und Handel auch Chancen und Gestaltungsräume? Mit diesen Fragen hat sich Katja Reichart in ihrer Abschlussarbeit beschäftigt, für die sie jetzt mit dem Förderpreis der Stadt Ravensburg ausgezeichnet wurde.

Reichart studierte „Betriebswirtschaftslehre und Management“ an der RWU. In ihrer Bachelorarbeit setzte sie sich mit dem Online- und Offlinehandel der Einzelhändler in Ravensburg auseinander. Dafür führte sie Interviews mit Vertretern aus unterschiedlichen Branchen. Ein Thema, das auch aus persönlichen Gründen reizvoll für die Preisträgerin war. „Ich bin hier aufgewachsen und habe einen engen Bezug zu Ravensburg und der Region“, sagt Reichart. Im Zuge ihrer Abschlussarbeit konnte die 23-Jährige aus Staig ihre Heimat aus einer neuen Perspektive betrachten. „Es war spannend, in die Stadt zu gehen und dort mit den Einzelhändlern über deren Situationen und Strategien zu sprechen.“

Bürgermeister Dirk Bastin, der den Preis im kleinem Rahmen überreicht hat, sieht das Thema der Arbeit eng mit der Identität Ravensburgs verbunden. „Handel bedeutet für Ravensburg Geschichte, und das seit 700 Jahren, von der Familie Humpis bis zur heutigen globalisierten Welt“, sagte so Bastin. „Online oder offline? Das sind wichtige Fragen für alle Städte. Schaffen wir es, den lokalen Handel zu bewahren oder müssen wir erkennen, dass wir unsere Städte perspektivisch umstellen müssen?“

RWU-Rektor Thomas Spägele stellte den Bezug zur aktuellen Pandemie her. Durch Corona habe sich das Kaufverhalten der Menschen verändert. „Das Virus wirkt hier als Beschleuniger in einem Thema, das ohnehin auf uns zugekommen wäre.“ Nils Hagen, Dekan der Fakultät für Technologie und Management, unter deren Dach die Bachelorarbeit verfasst wurde, schloss sich den Gratulanten an. Er freue sich, dass sich eine Absolventin der RWU mit Fragen beschäftige, die die ganze Region beträfen.

Der Region und ihrer Stadt ist Katja Reichart auch nach ihrem Studium treu geblieben. Nach einem Praktikum bei der Ravensburger Gruppe konnte sie sich in dem Traditionsunternehmen eine Stelle im Kundenservice sichern.