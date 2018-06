Weingartener Studenten sollen Mercedes-Sportwagen weiterentwickeln

Ein V8-Motor, 455 PS, Allradantrieb, weiße Ledersitze. Die Daimler AG hat der Hochschule Ravensburg-Weingarten kürzlich den Schlüssel für ein gespendetes Mercedes S-500 Coupé übergeben. Das neuwertige Auto wird ab sofort für Studien- und Forschungszwecke verwendet. „Wir freuen uns sehr über die Spende“, sagt Mechatronik-Professor Florian Kauf. „Unsere Studenten können das Auto in Zukunft für ihre Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten nutzen. Ziel ist, dass die Studierenden Ideen zur Weiterentwicklung des Autos einbringen.“ Zwei Jahre lang hat sich die Hochschule Ravensburg-Weingarten um das Spenden-Auto beworben, jetzt steht es für die Studenten der Studiengänge Maschinenbau und Fahrzeugtechnik bereit.

Vornehmlich wird es um darum gehen, die mechanischen und thermodynamischen Umfänge des Wagens zu optimieren. Gefahren werden darf das PS-starke Coupé allerdings nicht. Da es für Studien- und Forschungszwecke genutzt wird, verliert es damit automatisch seine Straßenzulassung. „Das Auto ist rund 140000 Euro wert, der Neupreis liegt bei 181500 Euro“, sagt Steffen Riess, Geschäftsleiter des Autohauses Riess in Ravensburg. „Wir freuen uns, dass das Auto an der Hochschule in gute Hände kommt und sind gespannt, welche Ideen die Studenten entwickeln.“