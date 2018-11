Weingartener Studenten protestieren gegen Gewalt an Frauen

Gewalt gegen Frauen finde Tag für Tag statt – unabhängig von Herkunft, Alter und sozialem Milieu. Das schreibt die Studenteninitiative „Club Fair“ aus Weingarten in einer Pressemitteilung. Deshalb will sich die Gruppe gemeinsam mit der Unicef-Hochschulgruppe anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am Sonntag mit diesem Thema beschäftigen.

„Jede dritte Frau in Deutschland hat schon einmal körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Dieses Thema muss uns alle tangieren“, äußert sich eine Studentin des Clubs. Die Studenten möchten mit ihrer Veranstaltung am Sonntag im Kino Die Burg in Ravensburg ein Zeichen setzen. Die Studenteninitiative lädt hierzu eine Referentin ein, die in ihrer Ehe jahrelang selbst von Gewalt betroffen war und durch ihre Erzählungen einer laut Fair immer noch stattfindenden Tabuisierung des Themas entgegenwirken möchte. Außerdem steht sie anschließend für Fragen und Diskussionen bereit.

Darüber hinaus konnte der Club gemeinsam mit der Unicef-Hochschulgruppe das Kino für den schweizerisch-deutschen Dokumentarfilm „Female Pleasure“ (Regie: Barbara Miller) aus dem Jahr 2018 begeistern, welcher im Anschluss an die Erzählungen der Referentin gezeigt wird. Der Film begleitet fünf mutige Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die ihre Geschichte erzählen und somit das Schweigen brechen. Sie alle kämpfen für die sexuelle Aufklärung und Selbstbestimmung und gegen die Unterdrückung der Frauen. Veranstaltungsbeginn ist um 17.15 Uhr, Ticketpreis: 7,50 Euro, mit Studierendenausweis fünf Euro.