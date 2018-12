Weingartener Schüler funken erneut zu Astro-Alex ins All

„Ein einmaliges Erlebnis“ so dachten die Realschule und das Gymnasium Weingarten im Oktober, als der Mini-Kontakt mit Alexander Gerst zustande kam. Doch damals sendete Alexander Gerst vom kleinen Funk-Modul, da die Russen das große Modul brauchten, für den Start der Sojus-Rakete, der letztlich mit der Notlandung endete. Der Kontakt brach damals nach nur wenigen Minuten ab. Unerwartet bekamen Realschule und Gymnasium nun eine zweite Chance.

Das ist etwas äußerst Ungewöhnliches, ein echtes Adventsgeschenk, heißt es seitens der Schulen in einer Mitteilung. Und so trafen sich interessierte Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle, um den zweiten Versuch zu erleben, mit dem großen Modul und mit satten 50 Watt.

Es war, als hätte Alexander Gerst gewusst, dass einer der Hauptverantwortlichen, Physiklehrer Tobias Balogh von der Realschule Weingarten, am ersten Termin verhindert war. Heute konnte dieser das Event moderieren und gab wie beim ersten Mal die Parole aus: „Absolute Stille! Am besten noch nicht einmal atmen!“

Die Funkamateure waren optimistisch: Ein Winkel von 72° und eine Distanz zwischen 2000 und 400 Kilometern boten optimale Bedingungen. Und dann hörten die Anwesenden Alexander Gerst klar und deutlich. „Hallo Heilbronn! Hallo Weingarten! Ich freue mich, dass es dieses Mal geklappt hat!“

Abwechselnd mit Heilbronn stellten die Weingartener Schüler ihre Fragen, unter anderem: „Wie bewegt man sich in der Schwerelosigkeit?“, „Wie wurde das Leck an der ISS entdeckt?“, „Wie gefährlich ist Weltraumschrott für die ISS?“, „Kann man von der ISS aus die Folgen der Umweltverschmutzung sehen?“ und natürlich: „Sieht man von der ISS aus den Bodensee, oder sogar Weingarten?“ Alexander Gerst freute sich sichtlich über die Fragen und antwortete ausführlich und so, dass sogar die jüngsten Schüler etwas verstehen konnten.

Es hat geklappt: Für einige Minuten konnten zwei Weingartener Schüler mit dem Astronauten Alexander Gerst auf der ISS funken und ihm Fragen stellen.

Und ja, er kann den Bodensee klar erkennen, und auch Weingarten hat er schon mal entdeckt. 16 Fragen konnten gestellt werden – eine sensationelle Zahl, normale Funkkontakte schaffen in der Regel acht Fragen. Ein riesiger Erfolg, fand man seitens der Schulen.

Realschule und Gymnasium Weingarten hatten einen idealen Funkkorridor erwischt, der nicht nur ungewöhnlich lang, sondern auch glasklar zu verstehen war. Die Freude unter dem Organisationsteam, Mathias Metzler vom Gymnasium Weingarten, Tobias Balogh mit seiner ARISS-AG, Dieter Knitz und Andreas Ramsperger von der Realschule Weingarten, und den Funkamateuren des Deutschen Amateur-Radio-Club Ortsverband Ravensburg | Weingarten (DARC) unter der Leitung von Ernst Steinhauser war groß. Von den Zuschauern gab es Standing Ovations für dieses unvergessliche Erlebnis. Ein Jahr Vorbereitungsarbeit habe sich „so gelohnt“, bemerkte wie Matthias Metzler danach zufrieden.

