Weingartener Rumpftruppe verliert erneut

Der SV Weingarten hat beim SV Dettingen mit 0:3 verloren. Zum wiederholten Mal trat der SVW in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga mit einer Rumpftruppe an: In der Startelf standen erneut Spieler der zweiten Mannschaft und mit Elias Pfizenmaier ein A-Jugendlicher – auf der Bank saß sogar ein Akteur aus der AH.

Trotzdem konnten die Weingartener dem Gegner lange Zeit Paroli bieten. Beim Dettinger 1:0 sah der SVW ein Foul an Lukas Margreiter, bevor Marcus Hermann die Führung erzielte – Schiedsrichter Kiefer verweigerte aber den Pfiff. Bei einem Pfostentreffer waren die Weingartener sogar dran am Ausgleich. In Halbzeit zwei brachte ein unterlaufener Ball stattdessen das zweite Tor. Torschütze Alexander Mayer setzte noch einen zweiten Treffer obendrauf, ehe Johannes Steinhart den zweiten Pfostentreffer für den SVW hatte.

„Für den Kader, den wir zur Verfügung hatten, war die Leistung in Ordnung“, meinte Weingartens Trainer Bernd Seiler. „Die Jungs haben wirklich wieder alles gegeben.“ Und dann aber auch noch mit Blick auf seinen bunt zusammengewürfelten Kader: „Den Rest müssen wir intern besprechen.“