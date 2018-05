Weingartener Roboter wieder erfolgreich

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Robo-Cup German Open im vergangenen Jahr ist das Team der Hochschule Ravensburg-Weingarten auch in diesem Jahr bei einem der größten europäischen Robotik-Wettbewerbe angetreten. Wieder mit Erfolg, wie die Hochschule in einer Pressemitteilung verkündet: Von acht Teams, die im Bereich der Serviceroboter an den Start gingen, belegten die Weingartener den fünften Platz.

Mit gleich drei Robotern reiste das Team „Serious Cybernetic Cooperation“ (SCC), das aus Studierenden und Mitarbeitenden der Hochschule besteht, zum zweiten Mal nach Magdeburg. Mit dabei war nicht nur Assistenzroboter Marvin, sondern auch der hochschuleigene Serviceroboter Kate sowie Pepper – eine Leihgabe von Digitalstrom, einer der Sponsoren des Teams.

Der „RoboCup“ ist ein internationaler Roboterwettbewerb, bei dem IT-Teams aus aller Welt ihre Hochschule vertreten und in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten, wie beispielsweise Fußball, Logistik, Service oder Bergungsaktion. Die Kategorien werden wiederum durch bestimmte Aufgaben, sogenannte Challenges, definiert. Mit Marvin, Kate und Pepper nahm das Weingartener Team an der RoboCup@Home-Liga teil, bei der sich Serviceroboter in Sprach-, Motorik- und Wahrnehmungstests unter Beweis stellen. Dabei geht es um Hilfestellungen im Haushalt und in ausgewählten öffentlichen Bereichen.

Es geht auch um gegenseitigen Austausch

Wochenlang habe das Team SCC bis spät in die Nacht gearbeitet, so die Mitteilung weiter. Beim Wettbewerb in Magdeburg konnten die Studierenden und Mitarbeiter dann zeigen, was sie erreicht hatten. Teamleiter Benjamin Stähle freut sich über die gute Platzierung und sieht den Lerneffekt des Ganzen: „Uns ist wichtig, dass die Studenten die Chance bekommen, ihr theoretisches Wissen auf echte Probleme anzuwenden. Wettkämpfe wie dieser hier sind dafür ideal, weil hier nicht gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet wird.“

Auch wenn man sich unter kompetitiven Vorzeichen trifft, gehe es bei der Veranstaltung also vorwiegend um den gegenseitigen Austausch und die unmittelbare Unterstützung in der großgewachsenen Community. „There is no power greater than a community discovering what it cares about“ („Es gibt keine größere Kraft als eine Gemeinschaft, die herausfindet, worauf sie Wert legt“), beschreibt es SCC-Mitglied Chihpeng Chang.

Beim Wettbewerb sei das Besondere an den Servicerobotern deutlich geworden, so die Hochschule: Bei aller verklärender Vermenschlichung seien es analytische Systeme mit einem genuinen Zugang zur Welt, die sich systemübergreifend informieren können. Das Weingartener Team konnte dies bei den Challenges demonstrieren, indem es Marvin nicht ausschließlich als alleinstehende Vorrichtung vorstellte, sondern im Sinne eines „Smart Home“ als ein Device neben anderen, wie zum Beispiel einer digitalen Kaffeemaschine oder Spüle. Vor allem dieser starke Fokus auf intermaschinelle Kommunikation zeichnet das SCC vor anderen Teams aus.

Teilnahme durch Ministerium gefördert

Entgegen seines literarischen Vorbilds („Per Anhalter durch die Galaxis“) schien sich Marvin allerdings in manchen Challenges zu weigern, mit der Kaffeemaschine zu reden. Das SCC erlag hingegen keiner lähmenden Depression, sondern war auch nach Rückschlägen stets zuversichtlich. Mit 160 Punkten braucht kann das Team stolz auf seine Arbeit sein.

Möglich war die erneute Teilnahme aufgrund des Programms WILLE (Wissenschaft lernen und lehren) des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Denn Marvin und Kate sind Teil des Projekts „RoboCup@Home – Interdisziplinäre studentische Projektteams entwickeln autonome Serviceroboter“ des Instituts für Künstliche Intelligenz der Fakultät Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule in Weingarten. Dieses Projekt wird durch WILLE gefördert.