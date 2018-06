Weingartener Polizeirevier öffnet seine Türen

Eigentlich wollen die meisten Menschen den Kontakt mit der Polizei ja eher in Grenzen halten. Blaulicht bedeutet Unannehmlichkeiten – das ist die gängige Faustformel. Dass hinter der Uniform Menschen stecken, und keine „Dienstroboter“, diese Botschaft will Ludwig Dürr an den Mann und die Frau bringen. Unabhängig von Einsätzen mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, darum geht es.

Seit Oktober 2012 ist Dürr Leiter des Polizeireviers in Weingarten. Ihm ist wichtig, dass die Polizei sich für die Bürger ansprechbar ist: „Es ist das erste Mal, dass es einen Tag der offenen Tür bei der Polizei in Weingarten gibt“, so Dürr. Er möchte die Gelegenheit nutzen, den Bürgern die Polizei und ihre Arbeit näherzubringen. Denn das Bild, das den Menschen beispielsweise im Fernsehen vermittelt werde, sei oft unrealistisch. Dürr nennt das den „CSI-Effekt“: „Eine Spur mit dem Gerät scannen, dann ermittelt einem die Datenbank gleich den Täter – so einfach geht’s nicht“, sagt Dürr. Wie aufwändig und komplex etwa die Arbeit der Spurensicherung ist, davon können sich die Besucher ihr eigenes Bild machen: „Wir werden an einem vorbereiteten Tatort zeigen, wie man Fußabdrücke und Fingerspuren sichert.“ Informativ und unterhaltsam zugleich soll das Programm sein.

Und zu sehen gibt es viel. So sind drei Vorführungen der Polizeihundeführer geplant. Die speziell ausgebildeten Beamten zeigen, wie die Hunde zupacken können, und auch, wie sie Rauschgibt aufspüren. „Ebenfalls dreimal demonstrieren unsere Einsatztrainer verschiedene Zugriffstechniken“, so Dürr. So können Besucher live sehen, wie ein Gewalttäter – den dann ein Polizist spielt – professionell festgenommen wird. Für die Beamten kann entscheidend sein, dass sie diese Technik beherrschen. „Wenn wir mit Menschen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu tun haben, können diese extreme Kräfte entwickeln. Dazu kommt, dass sie oft sehr schmerzunempfindlich sind.“

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Verkehr: Bei einem Reaktionstest kann man nachvollziehen, wie weit der Bremsweg ist, der „Gurtschlitten“ zeigt, welche Kräfte bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten entstehen. Dann ist da noch der Rauschbrillenparcours, bei dem das Sichtfeld unter alkoholischer Beeinflussung simuliert wird. „So kann man im nüchternen Zustand spüren, welche Wirkung der Alkohol verursacht.“ Die Polizisten demonstrieren Laser-Geschwindigkeitsmessungen und zeigen in Filmen aus Videofahrzeugen, wie rasant mache Verkehrsteilnehmer unterwegs sind.

Auch das Thema „Cyberkriminalität“ schneiden die Polizisten an. „Unser Fachmann wird für Fragen interessierter Besucher zur Verfügung stehen“, sagt Dürr. Betrug, Hehlerei und mehr: Das Internet und seine Schattenseiten sind hier Thema.

Für Kinder ist ebenfalls etwas geboten. Neben einer Spielstraße können sich die Kleinen auch erkennungsdienstlich behandeln lassen: Fingerabdrücke, Fotos – und ein kleines Andenken sollen sie auch mit nach Hause nehmen dürfen.

Ein Ausschnitt aus der Arbeit

Man wolle einen Ausschnitt des Alltags abbilden: „Polizeiarbeit ist sehr vielschichtig und lässt sich nur ansatzweise bei einem Tag der offenen Tür präsentieren. Wir haben aber ein paar Dinge herausgesucht, die interessant und ich denke auch unterhaltsam sind“, so Dürr. „Im ganzen Haus stehen zahlreiche Kollegen bereit, um ein paar Dinge zum Dienstbetrieb zu erläutern und Fragen der Besucher zu beantworten. So kann man sich ein Bild vo elektronischen Einsatzleitsystem machen.“ Da der Tag der offenen Tür alle verfügbaren Kräfte des Weingartener Reviers fordert, übernimmt die Ravensburger Polizeiposten für diesen Tag den Dienst mit. Von Weingarten aus wird unter anderem auch Bad Waldsee betreut, das Gebiet reich bis Bergatreute und Altshausen.

Zuerst zur Wahl, dann zur Polizei

Dass der Termin mit der Bundestagswahl zusammenfällt, stört Dürr nicht, im Gegenteil: „Für uns ist das der günstigste Termin. Die Haupturlaubszeit ist vorbei, der Spätsommer aber hoffentlich noch nicht. Dass er mit der Bundestagswahl zusammenfällt, hat sich eher zufällig ergeben. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich der Wahltag eher günstig auf unsere Veranstaltung auswirkt. Das ist doch ein schönes Programm: Erst zur Bundestagswahl, anschließend ein paar gemütliche, interessante und unterhaltsame Stunden bei der Polizei.“ Derzeit ist das Gebäude noch eingerüstet, der neue blaue Anstrich, der darunter hervorblitzt, passt zur Dienstfarbe. Am Tag der offenen Tür soll das Gebäude sich in neuer Optik präsentieren. Gelohnt hat sich die Aktion, wenn die Besucher interessante Einblicke und ein positives Bild von der Polizei mitnehmen. „Die Besucherzahl ist natürlich wichtig“, so Dürr. Schön fände er es, wenn der Tag die Wertschätzung für die Arbeit des Polizeireviers steigern würde.

Und es geht auch um Nachwuchswerbung. Seit einiger Zeit setzt die Polizei dabei verstärkt auf Migranten. Soll der Tag der offenen Tür auch dazu etwas beitragen?

„Glücklicherweise haben wir derzeit eine relativ gute Bewerberlage zur Polizei. Dennoch ist Nachwuchswerbung für uns sehr wichtig, weil wir für den recht anspruchsvollen Beruf auch die richtigen Leute gewinnen wollen. Und dazu gehört auch eine kulturelle Vielfalt, welche unsere Gesellschaft wiederspiegelt. Unser Einstellungsberater wird vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen“, sagt Dürr. Er halte Migranten bei der Polizei für wichtig. „Neben der sprachlichen und kulturellen Kompetenz bei der täglichen Arbeit erhöhen sie die Akzeptanz der Polizei und leisten einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Integration.“

Das Programm im Überblick

10 Uhr: Auftakt und Begrüßung

10.30, 12.30 und 15 Uhr: Vorführung der Einsatztrainer

11, 13.30 und 16 Uhr: Vorführung der Polizeihundetrainer

Ganztägig von 10 bis 17 Uhr: Besichtigung des Reviers, Einstellungsberater, Rauschbrillenparcours, Reaktionstest, Gurtschlitten, Lasermessstation, Fahrzeugschau (Streifen-/Videofahrzeuge, Motorräder), Erkennungsdienstliche Behandlung, Spurensicherung, Einbruchsicheren, Spielstraße, Speisen und Getränke.