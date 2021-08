Weingartener Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ist ein Unbekannter am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in der Abt-Hyller-Straße von Weingarten mit seinem Fahrzeug davongefahren. Laut Polizeibericht prallte er zwischen 16 und 20 Uhr mmit seinem Wagen gegen einen geparkten Mercedes, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 803-6666.