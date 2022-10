Weingartener PH-Rektorin im Interview: Warum Professoren häufig männlich sind

Karin Schweizer ist seit 2018 Rektorin der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Sie hat ursprünglich eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, später dann Psychologie und Informatik an der Universität Mannheim studiert und dort anschließend promoviert. Sie war zunächst Vertretungsprofessorin an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Im Jahr 2010 erhielt sie eine Professorenstelle im Fach Pädagogische Psychologie an der PH Weingarten.