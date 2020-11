Weingartener Paar erwartet ein Baby mit Klumpfuß

In wenigen Tagen wird das erste Kind von Sonja Hummel zur Welt kommen, höchstwahrscheinlich mit einem Klumpfuß. Ganz überraschend sei die Diagnose für sie und ihren Partner Lukas Rein damals in der 23. Schwangerschaftswoche nicht gekommen.

Die 30-Jährige erzählt, dass sie mit solch einer Diagnose fast schon gerechnet habe. „Mein Bruder wurde vor über 20 Jahren mit beidseitigen Klumpfüßen geboren. Da es heißt, dass diese Fehlbildung rezessiv vererbt werden könne, war ich innerlich schon etwas darauf vorbereitet“, sagt sie. Bei einem 3D-Ultraschall bestätigte sich dann der Verdacht. Der linke Fuß des Babys weist eine Fehlstellung auf, ein Klumpfuß.

Komplexe Fehlstellung mit Funktionseinschränkung

Der angeborene Klumpfuß stellt eine komplexe Fehlstellung mit Funktionseinschränkung des Fußes dar, dessen genaue Ursache und Entstehungsweise immer noch unklar sind. Mindestens ein Kind von tausend habe laut Statistik einen angeborenen Klumpfuß. „Eines der Hauptmerkmale ist, dass die Achillessehne verkürzt ist und dadurch eine Fehlstellung des Fußes entsteht“, erklärt Hummel. Als sich der Verdacht per Ultraschall bestätigte, habe sich das Paar sofort informiert, was es Wissenswertes gibt.

Hummels Mutter hatte vor mehr als 20 Jahren eine Selbsthilfegruppe für Eltern mit Kindern mit Klumpfüßen im Landkreis Biberach gegründet. Nun rief Hummel selbst einen Stammtisch für Betroffene und Angehörige ins Leben. Ziel des Stammtisches sei, zu informieren und Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Im September fand das erste Treffen mit sieben Müttern statt. „Es gibt viele wichtige Informationen, auch bereits bevor das Kind zur Welt kommt“, erzählt sie. Neben lebenspraktischen Fragen wie beispielsweise „Wie kann ich mein Kind trotz Schiene im Tragetuch tragen?“ oder „Wie funktioniert das Baden des Babys mit Gips?“ seien es auch versicherungstechnische und finanzielle Themen, über die wenig aufgeklärt werde, so Hummel.

„Es ist schön, wenn man sich gegenseitig Mut machen kann“

„Es ist wichtig, darüber zu sprechen und sich auch zu trauen, Leistungen in Anspruch zu nehmen.“ So könnten bis zu drei Monaten vor der Geburt eine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, nach der Geburt eine befristete Pflegestufe beantragt und der Mutterschutz verlängert werden. „Es ist schön, wenn man sich gegenseitig stärken und Mut machen kann“, erzählt Hummel. Das Paar lasse sich überraschen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Schwierig sei es gewesen, wenn auf die Frage nach dem Geschlecht die übliche Floskel „Hauptsache, es ist gesund“ gefallen sei. „Ich weiß, dass dieser Satz nur gut gemeint ist, aber bei mir hat er enorm viel Druck verursacht“, so Hummel. Besser formuliert sei der nett gemeinte Satz „Hauptsache, es ist glücklich“, meint sie.

Die Vorfreude auf das Kind überwiege, da ist sich das Paar einig. Vor der ambulanten Operation, die üblicherweise innerhalb der ersten drei Monate des Babys erfolgen wird, haben sie nicht wirklich Angst. Hummel erzählt, sie habe sich mit ihrem Partner nach der Diagnose sofort informiert, wo die besten Therapie- und Operationsmöglichkeiten angeboten werden. Die Wahl fiel auf eine Klinik in Stuttgart. Diese wendet die sogenannte Ponseti-Methode an. Während früher die Klumpfußfehlstellung durch große Operationen im Alter von sechs bis acht Monaten behandelt wurde, sei heutzutage die schonende Redressionstherapie nach Ponseti weit verbreitet. Dabei wird die vorhandene Fehlstellung nach einem festen Drei-Phasen-Schema Schritt für Schritt korrigiert.

Gipswechsel und Durchtrennung der Achillessehne

In den ersten zehn Lebenstagen sollte mit der Anlage der Gipse begonnen werden. Bei den etwa wöchentlichen Gipswechseln, die für das Kind schmerzlos sind, wird der Fuß aus seiner Klumpfußstellung herausgeholt und nach und nach durch Dehnung nach außen gedreht. Je nach Ausprägung dauert diese Phase etwa sechs bis acht Wochen. Bei etwa 90 Prozent der Kinder ist zur Korrektur des Spitzfußes noch eine Durchtrennung der Achillessehne in lokaler Betäubung notwendig. Anschließend folgen sechs weitere Wochen Gipsbehandlung. Die Achillessehe wächst in dieser Zeit wieder in richtiger Länge zusammen, ihre Funktion bleibt voll erhalten.

In der dritten Phase erfolgt nach Abnahme des letzten Gipses die Anpassung einer Schiene, die die Füße in einer etwas überkorrigierten Position hält. Die Schiene muss für drei Monate Tag und Nacht getragen werden, anschließend bis zum fünften Lebensjahr nur noch zu den Schlafenszeiten. Diese Phase sei die längste und erfordere viel Mitarbeit und Geduld der Eltern. Und diese werden sie mitbringen, da sei sich das Paar sicher.

Klumpfuß bleibt nach Behandlung weiter kontrollbedürftig

Auch bei sehr gutem Behandlungserfolg bleibe ein ehemaliger Klumpfuß weiter kontrollbedürftig. In der Regel haben die Kinder in ihrem späteren Leben jedoch keine wesentlichen Einschränkungen. Bei einseitigem Auftreten können im Vergleich zur gesunden Seite eine etwas schlankere Wade, eine um ein bis zwei Nummern kleinere Schuhgröße, eine milde Beinlängendifferenz oder eine leichte Minderbeweglichkeit festgestellt werden. „Es gibt eine Facebook-Gruppe für „besondere Füße“, also für Menschen mit Klumpfüßen und deren Angehörige, bei der unter anderem zum Beispiel Schuhe hin und her getauscht werden, bis das richtige ,unterschiedliche’ Schuhgrößenpaar gefunden ist“, erzählt Lukas Rein.

Der 27-Jährige, der als Postbote arbeitet und seine Füße sein Kapital nennt, stimmt seiner Partnerin zu: Sie werden das Beste aus der Situation machen. „Wir waren vor ein paar Jahren in Indien auf Reisen. Dort werden aufgrund der Karma-Theorie Menschen mit Behinderungen als Außenseiter behandelt, von der Gesellschaft verstoßen“, berichtet er. „Wir sind sehr froh, dass es in Deutschland anders ist.“ Die werdenden Eltern sind gespannt, wie die Geburt in Zeiten von Corona ablaufen wird, sehen aber positiv und mit Freude auf die Zukunft mit ihrem Kind.