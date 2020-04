Weingartener Open-Air-Programme im Sommer werden abgesagt

Auf Grund der gegenwärtigen Situation rund um die Corona-Pandemie und den aktuellen Prognosen der Regierung für Sommerveranstaltungen sagt auch das Kulturzentrum Linse in Weingarten ihre Open-Air Programme für den gesamten Sommer 2020 ab. Laut Pressemitteilung fallen darunter die Fete de la Musique, die am 21. Juni hätte stattfinden sollen, sowie das für den Zeitraum 31. Juli bis 9. August vorgesehene Open Air „Komm ans Schlössle“ mit Kindertheater, Livekonzert- und Kinoprogramm. Laut Mitteilung bleibt die Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Open-Air-Veranstaltungen im nächsten Jahr. Gleichzeitig arbeiten ehrenamtlich engagierte Mitglieder daran, ein Autokino in Weingarten ins Leben zu rufen, um wenigstens ein eingeschränktes Programm unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften zu ermöglichen. Hierzu wolle man zeitnah genauer informieren.