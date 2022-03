Weingartener OB-Kandidaten wollen Wohnungsnot bekämpfen

SZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn

Am 3. April wählt Weingarten einen neuen Oberbürgermeister. Die „Schwäbische Zeitung“ fühlt zuvor den Kandidaten auf den Zahn: Um deren Ziele für die Stadt, um inhaltliche Schwerpunkte, aber auch um Persönliches der Bewerber geht es am Montag, 28. März, im Kultur- und Kongresszentrum. Um 19 Uhr beginnt die SZ-Podiumsdiskussion, bei der auch die Zuhörer ausreichend Gelegenheit haben werden, ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen. Im Innenbereich gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, es gibt eine Testnachweispflicht 3G. Kostenlose Karten für die Veranstaltung gibt es am Empfang im Medienhaus in der Ravensburger Karlstraße zu den Geschäftszeiten, diese sind: Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 16 Uhr. Pro Person können maximal vier Karten abgeholt werden. Die Podiumsdiskussion wird auch per Livestream auf www.schwaebische.de übertragen.

Alle Geschichten, Bilder und Videos rund um die Kommunalwahlen in Weingarten gibt es auch unter www.schwaebische.de/obwahl22-wgt