Weingartener Narren dürfen sich freuen: Rathaussturm findet statt

Die Weingartener Narren werden bei der diesjährigen Fasnet auch in Abwesenheit von Oberbürgermeister Markus Ewald das Rathaus stürmen. Das hat Bürgermeister Alexander Geiger, der aktuell OB Ewald nach dessen schweren Autounfall vertritt, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. „Das soll weiter so laufen, wie bisher. Das ist ganz wichtig. Es gibt die Fasnet, es gibt die Absetzung im Rathaus“, sagte Geiger. „Es wäre das falsche Signal, das jetzt zu lassen. Wir machen den Jahresablauf ganz normal weiter bis der Herr Ewald wieder da ist.“

Natürlich sei es dann keine OB-Absetzung, aber auch vor vier Jahren, als Geiger Ewald bereits für mehrere Monate vertreten hatte, habe es einen Rathaussturm und eben eine Bürgermeisterabsetzung gegeben. „Es wird eine Rathaussturm geben. Vielleicht wird das ein oder andere nicht ganz so sein, wie wenn es der Herr Ewald macht, aber die Narren werden das Rathaus übernehmen“, unterstrich Geiger. Schließlich gehört es in Weingarten einfach zur Tradition, dass sich die Stadtverwaltung offen für die Fasnet zeigt. Sowohl dem verstorbenen Alt-OB Gerd Gerber, wie auch Markus Ewald, der Mitte Dezember bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und seitdem von Geiger vertreten wird, war es stets ein Anliegen, die Narren im Rathaus zu begrüßen.

Darüber hinaus informierte Bürgermeister Geiger auch, dass Klaus Tappeser, Präsident des Regierungspräsidiums Tübingen, zur Neujahrsbegrüßung am kommenden Sonntag auf den Löwenplatz kommen wird. „Herr Tappesser hat sich bei mir schon kurz nach dem Unfall gemeldet. Er und Markus Ewald kennen sich sehr gut und haben ein sehr gutes Verhältnis. Er hat angeboten zu helfen, wenn es irgendwelche Probleme gibt“, erklärte Geiger. „Und nun ist es ihm ein Anliegen, zu zeigen, dass ihm Herr Ewald und die Stadt Weingarten wichtig sind. Daher kommt er zur Neujahrsbegrüßung.“ Bei dieser wird Bürgermeister Geiger, eben in Vertretung für Markus Ewald, einige Worte an die Bevölkerung richten. Auch Tappeser wird kurz sprechen. Derweil wurde der Neujahrsempfang im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben (Kuko), bei dem Markus Ewald in einer umfassenden Rede traditionell den Blick aufs neue Jahr gerichtet hat, abgesagt.