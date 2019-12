Weingartener Nachwuchs sichert sich Medaillen

Bei der Kreismeisterschaft der Tischtennisjugend in Ailingen standen die jungen Spielerinnen des SV Welfen Weingarten wieder im Rampenlicht. Die Weingartener traten zum ersten Mal auch in der höchsten Altersklasse U18 an. Mit acht Medaillen kehrten die SVWW-Spieler zurück.

Wie im vergangenen Jahr waren 15 Weingartener Nachwuchsspieler nach Ailingen gereist, um in neun Wettbewerbskategorien um den Sieg zu kämpfen. Die letztjährigen Kreismeister im U13-Doppel, Keno Saad und David Panis, gingen mutig in der U18 an den Start und belegten dort den zweiten Platz. David Panis holte zudem die Bronzemedaille im U15-Einzel.

Die letztjährigen Vizekreismeister im U13-Doppel, Raphael Panis und Jonas Bogenrieder, taten es ihren Teamkameraden gleich und wurden in der U15 ebenfalls Zweite. Raphael Panis spielte wie sein älterer Bruder David auch im Einzel der U15 und holte dort ebenfalls die Bronzemedaille.

Die größte Überraschung des gesamten Turniers gelang laut Mitteilung einem Weingartener im U14-Einzel. Magnus Schirmer, einer der aufstrebenden Neulinge des SV Welfen, bezwang in der Vorrunde und in der Endrunde alle Favoriten und holte sich sensationell in seiner ersten Saison den Kreismeistertitel. Jonas Bogenrieder rundete hier das Ergebnis mit Platz drei ab. In der U12 bestätigte Franz Blick sein Resultat vom vergangenen Jahr und sicherte sich erneut die Bronzemedaille – er unterlag im Halbfinale dem späteren Kreismeister Christoph Bank (Kißlegg). Mit Dennis Blotor wurde Blick in der U13 Dritter.