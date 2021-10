Weingartener Lateinamerikagespräche: Im Spannungsfeld zwischen Peking und Washington

Bei den diesjährigen Weingartener Lateinamerikagesprächen der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart steht die Frage im Zentrum, wie sich die Hegemonialkonkurrenz zwischen den „Global Players“ China und den USA in Bezug auf Lateinamerika auswirkt und welche Rolle Europa künftig zukommt.

Mit der zunehmenden Kontrolle Chinas über Ressourcen, Märkte und globale Wohlstandsverteilung sehen sich auch die Regierungen in Lateinamerika konfrontiert. Gleichzeitig trifft Chinas Expansion in Lateinamerika auf die wirtschaftlichen und politischen Interessen der USA, die nach dem Ende der Ära Trump ihren Einfluss in der Region nicht allein durch verstärkte diplomatische Präsenz wiederherstellen können.

Welche Vorteile ergeben sich für Lateinamerika aus der Hegemonialkonkurrenz zwischen den USA und China? Wie kann die Region nach Corona, die für sie nachteiligen Auswirkungen entgegenwirken?

Europa ist gefordert, angesichts auseinanderlaufender Interessenslagen neue Impulse für die Zusammenarbeit mit Lateinamerika zu setzen. Die Tagung findet vom 25. bis 27. November im Tagungshaus in Weingarten, Kirchplatz 7, statt. Die Anmeldung muss schriftlich bis spätestens zum 11. November erfolgen. Weitere Informationen und Preise unter: www.akademie-rs.de/vakt_24054.

Studierende, die Interesse an einem Freiplatz für diese Tagung haben, bewerben sich bitte mit einem Motivationsschreiben und Lebenslauf unter: internationale-beziehungen@akademie-rs.de.

Das Tagungshaus verfügt über ein Hygienekonzept. An der Tagung können nur geimpft, genesene oder tagesaktuell getestete Personen teilnehmen. Je nach Pandemieentwicklung kann es Änderungen geben.