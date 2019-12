Weingartener Kirchengemeinderat eingesetzt

Sechs Frauen und sechs Männer sind im neu gewählten evangelischen Kirchengemeinderat in Weingarten vertreten. Sie wurden im Gottesdienst am 4. Advent, der von den drei Gemeindepfarrern Steffen Erstling, Horst Gamerdinger und Stephan Günzler gemeinsam gestaltet wurde, in ihr Amt eingesetzt. In den neuen Kirchengemeinderat wurden gewählt: Sarah Benkißer, Dieter Bürkle, Constantin Knall, Christoph Müller, Rainer Neuf, Ulrich Pfeifer, Antje Reich, Johannes Ruckh, Claudia Scholl, Inge Straub, Zsófia Turbucz und Irmgard Wahl. Ebenfalls gewählt wurde Freya Pohlmann. Sie konnte jedoch aus familiären Gründen ihr Amt nicht antreten. Für sie ist Dieter Bürkle nachgerückt.

Kraft Amtes Mitglied im Gremium ist neben den drei Gemeindepfarrern auch Kirchenpfleger Andreas Praefcke. Pfarrer Jirij Knoll von der evangelisch-katholischen Hochschulgemeinde ist ebenfalls Mitglied im Kirchengemeinderat, jedoch nicht stimmberechtigt. Zur evangelischen Kirchengemeinde Weingarten gehören knapp 6000 Gemeindeglieder aus Berg, Schlier und Weingarten verteilt auf drei Pfarrbezirke. Die konstituierende Sitzung des neuen Kirchengemeinderats findet am 21. Januar um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in Weingarten statt. Die Sitzung ist öffentlich.