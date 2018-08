Weingartener können sich engagieren

Eine Online-Plattform für bürgerschaftlich Engagierte bietet die Stadt Weingarten seit mehr als einem Jahr an. Dort finden sich Organisationen, die Helfer suchen, und Menschen, die helfen wollen. Wer Interesse daran hat, eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen, findet in der Ehrenamtsbörse der Stadt viele aktuelle Einsatzmöglichkeiten. Auch Vereine, die Helfer brauchen, können diese über die Börse suchen, so die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung.

Die Onlinebörse bringt seit November 2016 Bürger, die sich engagieren wollen und Gruppen, die Helfer suchen, zusammen. Dabei könne es um die Betreuung von Senioren oder Behinderten gehen, um gemeinsames Handwerken, Sport, Musik, Kunst oder um Flüchtlingshilfe.

Gute Erfahrungen mit der Ehrenamtsbörse hat der Ravensburger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gemacht. Nach Angaben des DRK-Kreisgeschäftsführers Gerhard Krayss melden sich über die Plattform immer wieder vor allem Menschen, die gerade erst in die Region gezogen sind oder sich nur eine Zeitlang engagieren möchten. Im Moment sucht die DRK-Bergwacht für Rettungsdienst und Naturschutz Ehrenamtliche, denen Ski- und Snowboardfahren, Wandern und Klettern Spaß macht. Auch die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL) Ravensburg-Weingarten würde sich laut Stadt über „freundliche, aufgeschlossene Personen“ freuen, die bei den Monatstreffen der AMSEL Tisch decken, Kaffee kochen, Kuchen servieren und die Küche aufräumen. Das zur Stiftung Liebenau gehörende Adolf-Gröber-Haus in Weingarten sucht Freiwillige, die seine Bewohner bei Spaziergängen oder zum Gottesdienst begleiten, beim Essen oder im Café helfen und Lust auf Spiele- oder Bastelnachmittage haben.

Wer Interesse an der Ehrenamtsbörse hat, kann jederzeit kostenlos eine Art Stellenanzeige veröffentlichen und Einsatzgebiet, Zeitaufwand und Voraussetzungen beschreiben. Über die Suchfunktion können Treffer eingeschränkt werden, erklärt die Stadt Weingarten.