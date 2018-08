Weingartener Innenstadt verwandelt sich in buntes Festgelände

Weingarten lädt am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, wieder zum Stadtfest ein. Zwei Tage lang verwandeln die Weingartener Vereine die Innenstadt in ein buntes Festgelände. An beiden Tagen findet auch der große Flohmarkt rund um den Stadtgarten statt.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, werden am Stadtfestsamstag um 11 Uhr die Businenbläser des Altdorfer Landsknechtsfähnleins vom Rathausbalkon ertönen und Oberbürgermeister Markus Ewald und der Vorsitzende des Stadtfestausschusses, Adolf Mayer-Rosa, das Bierfass in der Kirchstraße anstechen. In der gesamten Innenstadt – vom Löwenplatz bis hoch zum Münsterplatz, in der Zeppelinstraße, Kirchstraße, Karlstraße, Marktgasse und in der Gartenstraße – biete sich den Besuchern ein reiches Angebot an ausgefallenen Speisen und Getränken, Musik- und Tanzdarbietungen sowie weitere Attraktionen. Die Boogie-Woogie-Showeinlagen des Rock’n’Roll-Clubs in der Kirchstraße seien seit Jahren ein echter Stadtfesthöhepunkt.

Wo findet man beim Stadtfest was? Die Karte gibt Orientierung. (Foto: Grafik: Alexis Albrecht)

Klassiker Bierrutsche ist dabei

Die Besucher dürften sich auch auf die beliebten Stadtfest-Klassiker wie Bierrutsche und Karaoke-Party freuen. Live-Bands wie „Rocksox“, „Lakeside“ oder die „Söhne Manfreds“ böten Partystimmung bis in die späten Abendstunden. Auch für die kleinen Gäste ist mit der Dampfeisenbahn, einer Bastelecke beim Plätzlerstand, einem Karussell und Kinderschminken einiges geboten. Wieder mit dabei sei der Narrenverein Wikinger im oberen Bereich der Karlstraße.

Der Stadtfestflohmarkt findet am Samstag ab 7 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr um den Stadtgarten und in der Gartenstraße bis zum Kreisverkehr Abt-Hyller-Straße statt. Der Kinderflohmarkt ist am Samstag ab 9 Uhr im Stadtgarten. Der Stadtfestsonntag startet mit dem Ökumenischen Festgottesdienst um 10.15 Uhr im Stadtgartenpavillon.