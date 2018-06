Weingartener Haus am Mühlbach lädt zu Ausflug nach Altusried

Die Begegnungsstätte Haus am Mühlbach organisiert am Samstag, 16. August, einen Ausflug zur Freilichtbühne Altusried. Die Vorstellung des Stückes „Im weißen Rössl“ beginnt um 15 Uhr. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Festplatz in Weingarten. Die Kosten für die Eintrittskarte und den Bus betragen 54 Euro. Anmeldungen und eine Vorauszahlung von 25 Euro pro Person erfolgen im Haus am Mühlbach bis spätestens 30. Juli über den Eintrag in die Anmeldeliste oder telefonisch bei Evi Heimer, Telefon 0751/43893. An dem Ausflug können alle Interessierten teilnehmen.