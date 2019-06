Weingartener gewinnt 100 000 Euro im Lotto

Geldregen für einen Lotto-Spieler aus Weingarten: Bei der Samstagsziehung vom 8. Juni erzielte der Glückspilz einen Gewinn von 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6.

Laut Pressemitteilung war der Schlüssel zum Gewinn die passende sechsstellige Gewinnzahl 082739. Der Weingartener versuchte sein Glück im Klassiker 6 aus 49 und nahm für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Den Spielschein gab der Glückspilz anonym in einer Lotto-Annahmestelle ab.

Zum Abruf des steuerfreien Gewinns muss er nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen. Der Volltreffer war der zehnte Super 6-Hauptgewinn des Jahres in Baden-Württemberg. In Weingarten war Fortuna zuletzt im April 2017 zugegen. Damals gab es für den Lotto-Sechser über 390 000 Euro.