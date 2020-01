Weingartener Feuerwehr: Fünf Einsätze in vier Tagen

Die Feuerwehr Weingarten ist die vergangenen Tage mehrmals zu verschiedenen Einsätzen alarmiert worden. Neben Brandmeldealarmen waren auch eine Personenrettung im Wald, Gasgeruch in mehreren Wohngebäuden und ein Flächenbrand die Aufgaben der Weingartener Wehr. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

So wurden die Einsatzkräfte in die Weingartener Basilika am Mittwoch, 15. Januar, gerufen. Dort löste um 13 Uhr ein Brandmelder Feueralerm aus aus. Nach einer ausgiebigen Erkundung konnten die Einsatzkräfte aber kein offenes Feuer oder Rauch in der historischen Kirche festgestellt.

Am nächsten Tag löste um 10.25 Uhr ebenfalls eine Brandmeldeanlage Alarm aus in einem IT-Unternehmen aus. Ursache war hier Wasserdampf in einer Teeküche. Auch dort musste die Feuerwehr nicht weiter tätig werden. Um 15.49 Uhr am selben Tag alarmierte dann die integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben die Einsatzkräfte zu einem Flächenbrand in einem Gewerbegebiet. Circa 100 Quadratmeter Grasfläche waren bei Ankunft der Feuerwehr bereits verbrannt und wurden durch die Einsatzkräfte nachgelöscht. Ein weiteres Stück von mit einem C-Rohr noch abgelöscht.

Gasgeruch in Wohnhaus

Eine weitere Alarmierung am Abend übernahmen die Kräfte der Feuerwehr Ravensburg. Die Feuerwehr Weingarten hatte ihre Hauptversammlung, weshalb die Drehleiter aus Ravensburg zum Einsatz nach Wolpertswende/Mochenwangen ausrückte.

Nach einem Tag zum Verschnaufen wurden die Höhenrettungsgruppen der Feuerwehren Isny und Weingarten am Samstag, um 11.48 Uhr nach Latten/Wilhelmsdorf gerufen. Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hatte Unterstützung durch den Höhenrettungsdienst des Landkreises Ravensburg angefordert. Der Grund: Eine Person wurde bei Forstarbeiten schwer verletzt. Der Höhenrettungsdienst führte den technischen Aufbau aus, während die ebenfalls alarmierte Bergwacht den Notarzt bei der Stabilisierung des Patienten unterstützte. Zeitgleich wurde ein Hubschrauber bei der Rettungsflugwacht angefordert, durch diesen konnte der Patient über eine Winde aus dem Waldgebiet in den Helikopter aufgewincht werden.

Ein weiterer Einsatz erfolgte um 16:30 Uhr, denn in der Fliederstraße in Weingarten nahmen Anwohner deutlichen Gasgeruch in einem Wohnhaus war. Später wurde von weiteren Bewohnern der umliegenden Häuser ähnlicher Geruch gemeldet. Weitere Erkundung und Messungen unter Atemschutz ergaben intensiven Benzingeruch in der Kanalisation. Als Ursache wurde nach längerer Suche eine mit Benzin verschmutzte Dole auf dem Festplatz gefunden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Führungsgruppe sowie die Stadtverwaltung mit GIS Plänen vom Abwassersystem nachgefordert. Die Kanalisation wurde mittels B-Schlauch gespült und weitere Messungen wurden durchgeführt.