Weingartener feiern 40 Jahre Wochenmarkt in der Unteren Breite

40 Jahre Wochenmarkt beim Ladenzentrum Untere Breite sind mit einem Jubiläumsfest über zwei Tage gefeiert worden. Seit 1979 (siehe Foto unten) bieten die umliegenden Landwirte auf dem Markt in der Unteren Breite in Weingarten frische Waren aus der Region an. Bei bestem Wetter mit schwülwarmen Temperaturen eröffnete am Freitagabend Bürgermeister Alexander Geiger das Fest mit einem Grillabend. Am Samstag wurden die Markthändler überrascht von einem komplett umgedrehten Wetter mit viel Regen und kühleren Temperaturen, was jedoch den anwesenden Marktbesuchern nicht die Einkaufs- und Feierlaune nahm. Bei zünftiger Musik mit den Gehrenbergspatzen konnte das Weißwurstfrühstück nebst Einlagen durch den Zauberer Fartun genossen werden.