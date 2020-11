Weingartener Einzelhändler leiden unter Schließung der Gastronomie

Seit einer Woche ist aufgrund der steigenden Corona-Zahlen das teilweise Herunterfahren des öffentlichen Lebens mit Schließung der Gastronomie in Kraft. Das bekommt auch der Einzelhandel in Weingarten empfindlich zu spüren.

Mit guten Hygienekonzepten werben die Geschäftsinhaber, gerade jetzt die Innenstädte nicht im Stich zu lassen, so dass sie nicht weiter veröden. Nun sei die Zeit, in Ruhe die Weihnachteinkäufe zu machen. Die Schwäbische Zeitung fragte nach.

„Es trifft uns sehr hart“, sagt Nicola Mayer-Rosa, Inhaberin des gleichnamigen Modegeschäfts in Weingarten. „Wir merken einen Riesenunterschied“. Seit Montag sei sehr wenig los im Geschäft. „Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr waren wir wieder auf einem guten Kurs, die Leute positiv gestimmt.“

Doch nun sei die Verunsicherung, aufgrund der gestiegenen Fallzahlen, wieder groß. Dazu die geschlossene Lokale. „Einzelhandel und Gastronomie gehen Hand in Hand. Die Innenstädte brauchen beides. Bricht der eine weg, gerät auch der andere in Schieflage.“

Weihnachtseinkäufe vorziehen

Thomas Grimm von Sport Grimm kann den Rückgang von Kunden nur bestätigen. Es sei wenig los in der Fußgängerzone, gerade auch in der Mittagszeit, wo die Leute sonst zum Essen unterwegs sind. Auch sei die Stimmung nicht besonders. Der Unternehmer vermisst das Augenmaß und die Differenzierung bei den coronabedingten Einschränkungen.

Doch sei es gerade jetzt wichtig, den örtlichen Handel zu stärken, damit lebendige Innenstädte erhalten blieben und nicht weiter ausbluteten, weist Grimm auf die zunehmend prekäre Lage des Einzelhandels hin. „Die Leute könnten Zeichen setzen und ihre Weihnachtseinkäufe vorziehen, was derzeit in ruhiger Atmosphäre und unter Einhaltung der Hygieneregeln sehr gut möglich ist.“

Keine Laufkundschaft

Besorgt zeigt sich Heike Betz vom Weinhaus Betz über die Lage. „Die Laufkundschaft ist weggebrochen, die Leute sind verängstigt.“ Sie fürchtet, dass jetzt noch mehr Leute übers Internet einkaufen. Die Schließung der Gastronomie findet die Unternehmerin nicht angemessen: „Die haben soviel gemacht und investiert in Hygienemaßnahmen. Daher kommen die steigenden Zahlen nicht.“ Jetzt würden sich die Leute halt privat treffen, da sei die Infektionsgefahr viel größer.

Unter den Befragten finden die Maßnahmen viel Zustimmung, sie zeigen sich solidarisch. Mit einer bestimmten Einschränkung haben aber etliche ein Problem.

Anstatt ganze Branchen lahmzulegen, sollten die Politiker, gemäß Betz, mehr auf die Eigenverantwortung der Leute setzen, auf dass sich jeder selber verantwortlich verhalte. Auch ihrem Kollegen, Christoph Geiger vom Weinstudio Geiger macht die verwaiste Karlstraße mit dem geschlossenen Eiscafé in der Nachbarschaft zu schaffen. Ansonsten setzt er auf das Prinzip Hoffnung, was das Weihnachtsgeschäft betrifft, das ja für die Einzelhändler so wichtig ist.

Keine Hoffnung auf Lockerung

Für völlig überzogen hält Birgit Buchter von Optik Böhler die neuen Einschränkungen. „Seit Montag haben wir einen rigorosen Einbruch, nachdem es zuvor gut lief. Es sind kaum mehr Leute unterwegs.“ Was das Weihnachtsgeschäft anbelangt, macht sich die Optikerin keine Illusionen.

Wie die anderen Einzelhändler fürchtet sie, dass Ende November der Spuk nicht vorbei ist, sondern dass statt Lockerungen vielleicht noch mehr Einschränkungen kommen.

Einzig der Buchhändler Wolfgang Pellens von der Stadtbuchhandlung kann seit dem Lockdown light kein Rückgang der Kundschaft verzeichnen. Die Frequenz sei gleichgeblieben, einzig der Austausch mit den Kunden leide. Bedingt durch das Maskentragen fielen viele Gespräche leider weg und man beschränke sich auf das Nötigste an Kontakt.