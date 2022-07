Weingartener Ehepaar um 40.000 Euro betrogen

Elke Peters ist entsetzt: Vor drei Wochen wurden ihre Eltern in Weingarten Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Der Schaden: 40 000 Euro. Für die Polizei ist das kein Einzelfall. Generell halten sich in der jüngsten Vergangenheit Betrugsfälle auf einem konstant hohen Niveau, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage sagt.

Elke Peters ist nicht der richtige Name der Tochter des betrogenen Ehepaars. Die Scham, Opfer eines solchen Betrugs geworden zu sein, sitzt bei den 79 Jahre alten Eltern tief. Dennoch wollte Elke Peters unbedingt, dass der Fall öffentlich wird. Laut Peters habe sich der Betrug folgendermaßen abgespielt:

„Die Sache ist schlimm“

„Papa, Papa, ich habe einen schlimmen Autounfall in Ravensburg gehabt.“ Mit diesem Satz meldete sich eine Frau am Telefon des 79-jährigen Vaters an einem Mittwochmorgen vor etwa drei Wochen. Dann ging ein Polizist, der keiner war, ans Telefon und sagte sinngemäß, dass die Sache sehr schlimm sei. „Ihre Tochter hat völlig betrunken und ohne zu bremsen eine Mutter mit ihren zwei Kindern totgefahren.“

Der 79-Jährige ist schockiert und glaubte dem falschen Polizisten, der sich mit dem Namen „Schubert“ zu erkennen gab und Hochdeutsch sprach. Dann reichte er den Hörer weiter an die Staatsanwaltschaft Ravensburg. „Ihre Tochter kommt heute ins Gefängnis“, sagte der falsche Staatsanwalt.

„Aber gegen eine Kaution könnte man vom Gefängnis absehen und ihre Tochter kann nach Hause gehen.“ Noch am selben Tag übergibt der Vater an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten einer unbekannten Person 40.000 Euro. Das Geld ist weg.

Kontakt über Whats-App

Weg ist auch das Geld einer anderen Seniorin, die vergangene Woche ebenfalls in Weingarten betrogen wurde. Die 79-Jährige wurde von einer unbekannten Nummer über den Nachrichtendienst WhatsApp kontaktiert. Der Schreiber gab sich als Sohn mit neuer Nummer aus und bat sie nach kurzem Chat zwei vierstellige Geldbeträge auf ein Bankkonto zu überweisen. Die 79-Jährige glaubte dem Betrüger und kam dem nach. Der Betrug fiel erst auf, als die Seniorin am Abend Kontakt mit ihrem Sohn hatte.

Immer wieder berichtet die Polizei in den letzten Tagen und Wochen von Personen, die Opfer dieser oder andere Betrugsmaschen werden. Dabei fallen nicht nur Senioren auf die Täter herein.

Die Täter spielen zumeist stark verunsichernde und schockierende Ereignisse vor, die auf unüberlegte Handlungen und Kurzschlusshandlungen der Opfer abzielen,

erklärt Polizeisprecher Christian Sugg. Besonders häufig sei derzeit die Masche, dass die Betrüger sich per Whatsapp als Angehörige ausgeben und behaupten, ihr Handy verloren zu haben.

Im weiteren Verlauf bitten sie um eine Rechnungsüberweisung. Aber auch die Masche angeblicher Europol- oder Interpolmitabeitern mit Bandansagen in englischer Sprache ist sehr häufig.

Das rät die Polizei

Wenn einmal eine Summe gezahlt sei, ist es fast unmöglich, das Geld wieder zurückzubekommen. Prävention sei deshalb der beste Schutz. Auch unter Schock und auch wenn dies angesichts der vermeintlichen Lage schwerfallen mag, sollte man versuchen zunächst Ruhe zu bewahren und die Angaben des Anrufers überprüfen, in dem man Angehörigen auf der bekannten Nummer anruft oder sich sofort bei der Polizei meldet.

Keinesfalls sollte man am Telefon persönliche Daten preisgeben und kein Geld bezahlen. Die Täter bauen gezielt Zeitdruck auf. Davon solle man sich nicht einschüchtern und sich nicht von einem abklärenden Anruf beim Angehörigen oder der Polizei abhalten lassen.

Täter wurden festgenommen

Denn das ist fast die einzige Möglichkeit, die Täter zu fassen, wie ein Fall vom März dieses Jahres zeigt. Eine 62-jährige Weingartenerin bekam einen Anruf, ihre Enkeltochter habe einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gehabt. Die Enkeltochter könne nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution auf freien Fuß kommen, so der Anrufer. Die Täter vereinbarten mit der 62-Jährigen, dass die Kaution an der Basilika einem Abholer übergeben werden sollte.

Zwischenzeitlich hatte die Frau aber ihre Tochter erreicht und sich versichert, dass es ihr und der Enkeltochter gut gehe. Während ihre Tochter die Polizei informierte, ging die 62-Jährige mit dem geforderten Geldbetrag zur Übergabestelle. Bei der geplanten Übergabe wurde ein 18-jähriger Tatverdächtige festgenommen.

Auch ein 25 Jahre alter Mann, der den Tatverdächtigen als Fahrer begleitet hat, wurde in der Nähe der Basilika festgenommen. Die Beamten führten gegen den 18-Jährigen bereits seit Ende Januar wegen eines in Wangen vollendeten Enkeltrickbetruges, bei dem ein beträchtlicher Schaden entstand, umfangreiche Ermittlungen.