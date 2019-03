Weingartener C-Jugend feiert größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Nach mehrmals wechselnder Tabellenführung hat die Handball-C-Jugend des TV Weingarten am Ende den Titel geholt. Die Landesliga-Meisterschaft stellt den größten Vereinserfolg der Vereinsgeschichte in dieser Altersklasse dar. Aus den Händen von HVW-Vizepräsident und Bezirksvorstand Heiko Griebel gab es für den TVW den Meisterwimpel.

Zuerst der VfL Pfullingen, dann der TVW, dann die HSG Baar und am Ende wieder der TVW – wöchentlich hatte ein anderer Verein im Kopf-an-Kopf-Rennen im Saisonfinale die Nase vorne. Immer dann, wenn der Rechenschieber bezüglich des Torverhältnisses im direkten Vergleich bemüht wurde, patzte einer der Favoriten. Beim TVW war dieser Patzer in Pfullingen allerdings alles andere als selbstverschuldet. Eine grippegeschwächte Rumpfsieben mühte sich am Ende zu einem 18:21. Franzi Dörr erzielte Sekunden vor Schluss den so wichtigen Treffer zur Niederlage mit nur 3 Toren. Damit waren wenigstens alle direkten Vergleiche zugunsten des TVW entschieden – der TVW musste aber auf einen Sieg der Nachbarn des TSB gegen die HSG Baar hoffen.

In den vergangenen zwei Wochen gab es im TVW-Lager dann zweimal Grund zum Jubeln. Das erste Mal in der Kuppelnauhalle in Ravensburg, als die TVW-Mädels in der Zuschauerrolle durch ein Wechselbad der Gefühle gingen – mit dem glücklichen Ende. Der TSB besiegte mit toller Moral den Tabellenführer und machte den TVW damit fast schon zum Meister. Die Welfenstädterinnen mussten im Abschlussspiel lediglich noch die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten aus Biberach bestehen. Beim 34:22 ließen die Mädels aber trotz anfänglicher Nervosität nichts mehr anbrennen.

Die Meistermannschaft des TVW: Julia Götz, Diana Zimmermann (Tor), Lisa Hoffmann, Marie-Kristin-Stehle, Johanna Borrmann, Johanna Frey, Alicia Neto, Ida Buck, Nike Meichle, Alina Keil, Selina Koltan, Pauline Borrmann.