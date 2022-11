Weingartener Bürger spenden mehr Christbäume als die Stadt braucht

Mehr als doppelt so viele Tannenbäume wie benötigt, hat die Stadt Weingarten aus der Bevölkerung gespendet bekommen, um Weihnachtsflair in den Straßen aufkommen zu lassen. Sobald es dunkel ist, leuchtet in alter Tradition nun ein Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz, einer auf dem Löwenplatz, einer gegenüber der Blues Rock Kneipe Linde und einer am Ladenzentrum Untere Breite. Außerdem steht noch einer auf dem Basilika-Vorplatz.

Bauhof fällt die Tannen bei den Bürgern

Zwischen acht und zwölf Meter hoch sind die Tannen. Sie werden vom Baubetriebshof bei den Bürgern gefällt und zusammen mit den Technischen Werken Schussental – die sich um die Beleuchtung kümmert – am Zielort wieder aufgestellt.

Der Baum am Münsterplatz wird in den kommenden Wochen wie immer mit den Wunschsternen vieler Weingartener Schüler und Schülerinnen geschmückt. Schon vor einigen Jahren wurden die Lichterketten laut der Stadt Weingarten auf LED umgestellt, sodass der Energieverbrauch überschaubar bleibt.