Weingartener Brunnenputzete im Schlösslehof

Die Plätzlerzunft Weingarten hat sich zur Brunnenputzete, die traditionell am Mittwochabend vor der Hauptfasnet normalerweise am Plätzlerbrunnen vor dem Rathaus stattfindet, in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht wie sonst üblich, wurde anstatt dem steinernen Granitplätzler ein im wahrsten Sinne des Wortes verstaubter Oberplätzler alias Benni Sauter samt Badewanne in den Schlösslehof transportiert und dort von den Vertretern der verschiedenen Maskengruppen der Plätzlerzunft gewaschen und entstaubt.

Reichlich zu tun hatten die rot-weißen Plätzler, Lauratalgeister, Schlösslenarren, Waldweible, Schalknarren und Trachtenfrauen, um den staubigen Oberplätzler sauber zu bekommen. Anschließend zogen frei kostümierte Gruppen anstatt durch die Stadt nun auf die Bühne im Schlösslehof und führten verschiedene Darbietungen, die vorwiegend das Stadtgeschehen aufs Korn nahmen, vor.