Weingartener Blutritt wird kein Welterbe der Unesco

Ein weiter Weg:

Den ersten offizielle Schritt in Sachen Unesco-Weltkulturerbe hatte die Weingartener SPD-Fraktion bereits im Jahr 2015 gemacht. Damals stellte die Fraktion einen Antrag im Gemeinderat, eine Bewerbung bei der Unesco-Kommission einzureichen. Allerdings hatte die SPD die größte barocke Kirche nördlich der Alpen, die Basilika, und nicht den Blutritt im Blick. Doch nach Rücksprache mit Experten der zuständigen Stellen in Stuttgart wurde schnell klar: Die Basilika hätte kaum Chancen, zum Weltkulturerbe ernannt zu werden. Schließlich gibt es zahlreiche anderen Kirchen in Deutschland bei denen ähnliche Pläne verfolgt werden.

Da das immaterielle Welterbe, das ebenfalls von der Unesco ausgezeichnet wird, damals noch nicht so bekannt war, wurden die Chancen einer erfolgreichen Bewerbung des Blutrittes deutlich höher eingestuft. Außerdem sind das Alleinstellungsmerkmal und die reine Bedeutung der Heilig-Blut-Verehrung, zu der auch die Basilika gehört, noch umfassender. Beim immateriellen Kulturerbe geht es um kulturelle Ausdrucksformen, die von menschlichem Wissen und Können getragen sind. Diese Traditionen sollen von der Gemeinschaft geprägt sein, mit der Zeit gehen, weiterentwickelt und weitergegeben werden. Es geht also um Menschen, um das soziale Miteinander, um Identität. Vereinfacht gesagt: Kunst, Bräuche, Rituale, Feste, Wissen über traditionelle Handwerkstechniken und Praktiken im Umgang mit der Natur.

Im April 2018 nahm der Blutritt dann die erste wichtige Hürde. Das baden-württembergische Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ließ die größte Reiterprozession Europas auf die deutschlandweite Liste setzen. Dadurch wurde die Bewerbung als eine von vier aus Baden-Württemberg zunächst an die Kultusministerkonferenz und von dort an die Deutsche Unesco-Kommission weitergeleitet. Im Dezember 2018 forderte die Kommission dann auf, bei der Bewerbung mit Blick auf die Aufarbeitung der NS-Zeit und eine mögliche Wandelbarkeit des Blutrittes nachzubessern, was die Arbeitsgruppe dann auch tat.