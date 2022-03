Weingartener beten im Stadtgarten für den Frieden

Die evangelische und die katholische Kirche in Weingarten laden seit dem vergangenen Dienstag allabendlich zu einem Gebet für den Frieden im Stadtgarten bei der Bühne ein. Heute, Donnerstag, 10. März, und morgen, Freitag, 11. März, jeweils um 17.45 Uhr, finden die letzten beiden Termine statt. Mit den Gebeten möchten die Kirchengemeinden ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen. Zudem, so heißt es in einer Presseerklärung, wolle man einen Raum anbieten, in dem Sorgen, Ängste und Hoffnungen Platz haben, „im Vertrauen darauf, dass Frieden und Liebe langfristig die stärkeren Kräfte sind“. Foto: Elke Obser