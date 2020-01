Weingartener Benjamin Seifferer verliert im Finale

Nur wenige Wochen nach seinem Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften hat Benjamin Seifferer vom TC Weingarten beim 4. Krumbacher Aktiven-Cup das Finale erreicht, das er knapp mit 6:0, 4:6 und 9:11 im Match-Tiebreak gegen Christian Haupt verlor.

In dem gut besetzten Tennisturnier war der spätere Sieger Christian Haupt (TC Markdorf, 223. der deutschen Rangliste) an Position eins gesetzt, während der Weingartener als Achter den letzten Platz der Setzliste einnahm. Bis zum Endspiel hatte Seifferer in vier Begegnungen nur sechs Spiele abgegeben. Auch im Finale gab es keinen Klassenunterschied zu erkennen. Seifferer stellte einmal mehr unter Beweis, dass er sich auch vor ehemaligen Bundesliga- und Regionalligaspielern nicht zu verstecken braucht.