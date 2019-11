Weingartener B-Juniorinnen verstecken sich nicht

Unter keinem guten Stern stand wieder einmal eine Auswärtsfahrt der B-Juniorinnen des TV Weingarten in der Baden-Württemberg Oberliga – neben einigen gesundheitlich angeschlagenen Spielerinnen stand auch keine gelernte Torhüterin im Kader und das beim besten Angriff der Liga. So traf es sich gut, dass mit Paula Komprecht nach sechsmonatiger Verletzungspause einmal mehr eine erfahrene Torwartaushilfe zur Verfügung stand, die ihre Sache bei der 23:34 (7:15)-Niederlage beim TV Nellingen sehr gut machte.

Überhaupt versteckte sich der TVW keineswegs. Zwar setzten die zahlreichen DHB- und HVW-Auswahlspielerinnen immer wieder in der Kleingruppe und individuell Nadelstiche in Richtung TVW und Spielmacherin Annika Distel war in der Anfangsphase überhaupt nicht zu halten. Allerdings erspielte sich die TVW-Sieben im Angriff durch mutiges Kreativspiel etliche hochkarätige Chancen, scheiterte aber zu oft freistehend an der besten Nellingerin, Marie Lindnau, im Tor. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte bereits die erste Halbzeit durchaus knapper enden können. Sehr respektabel, gegen einen Gegner bei dem tags zuvor acht der elf Spielerinnen in der 3. Liga beziehungsweise der BWOL der Frauen als Stammkräfte aktiv waren.

Gelungene Comebacks

Wie bereits bei der Auswärtspartie in Bietigheim blieb der TVW in Durchgang zwei wie eine lästige Klette an dem hohen Favoriten dran und holte sich bei einem phasenweise offenen Schlagabtausch weiter Selbstvertrauen. Wie sehr sich alle Spielerinnen an der intensiven, aber sehr fairen Partie beteiligten, zeigen die neun verschiedenen Torschützinnen auf TVW-Seite. Besonders erfreulich, die gelungenen Comebacks von Paula Komprecht nach überstandener Knieverletzung und Teresa Datz nach ihrem Fingerbruch, der sie nicht davon abhalten konnte zusammen mit Lena Haberbosch in Halbzeit zwei die Torhüteraushilfe zu geben. Wertvoller Einstand auch für Franca Arnold vom TV Gerhausen, welche den TVW punktuell per Zweifachspielrecht bei einigen Spielen unterstützen wird und ihr gutes Teamwork durch einige gute Anspiele und zwei Tore gleich andeutete.

Insgesamt nähert der TVW sich nach dem Sieg der Vorwoche und einem erneut achtbaren Ergebnis gegen eines der Spitzenteams der Liga langsam der BWOL-Reife an. Nächste Prüfung bereits am kommenden Samstag. Im Vorspiel der Damen empfangen die TVW-Mädels um 16 Uhr die bislang ungeschlagenen Nachwuchs-Tussies von Bundesligist Metzingen.

Für den TVW spielten: Paula Komprecht (Tor/1), Lena Haberbosch (Tor), Teresa Datz (Tor/1), Chrissy Zimmermann (2), Miriam Borrmann (7/4), Franzi Dörr, Johanna Borrmann (3), Johanna Veser (1), Franca Arnold (2/1), Nike Meichle (2), Katinka Karolyi (4/1)