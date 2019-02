Weingartener B-Juniorinnen haben Platz drei im Blick

Ohne mehrere Stammspielerinnen, so fehlte etwa die erkrankte Abwehrchefin Katinka Karolyi, lieferten die B-Juniorinnen des TV Weingarten in der Handball-Württembergliga auswärts eine starke Leistung ab. Altersmäßig waren nur sechs B-Jugendliche – teils stark angeschlagen – im Kader. Daher lautete die Parole von Trainer Oliver Borrmann: „Ein Sieg, egal wie, zur Not mit einem Tor Unterschied.“ Dieses Ziel wurde klar übertroffen.

B-Juniorinnen-Württembergliga: JSG Balingen/Weilstetten – TV Weingarten 21:27 (10:12) – Gegen die mit voller Bank angetretenen Gastgeberinnen begann der TVW diszipliniert. Im Laufe der ersten Hälfte erspielte sich Weingarten ein leichtes Übergewicht, ließ aber auch einige Chancen liegen. Mit einem Doppelschlag von Priska Zimmermann kurz vor der Pause nahm der TVW eine knappe Führung mit in die Kabine.

In Durchgang zwei war es die Weingartener Rumpftruppe, die den frischeren Eindruck machte. Eine aufmerksame Defensive vor einer wieder sehr solide haltenden Selina Grimm und Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor waren der Garant für einen letztlich ungefährdeten Sieg. Vor dem letzten Spiel gegen den TV Nellingen am 17. März liegt der TVW punktgleich hinter der JSG Deizisau/Denkendorf auf Platz vier.

TVW: Grimm; C. Zimmermann (2), M. Borrmann (6/3), Meichle (1), J. Borrmann (8), Neto, P. Zimmermann (6), Jassniger (4), Komprecht.

C-Juniorinnen-Landesliga: VfL Pfullingen – TV Weingarten 21:18 (11:7) – Geschwächt durch krankheitsbedingte Ausfälle starteten die Weingartenerinnen vorsichtig und etwas unsicher in das Spitzenspiel in Pfullingen. Doch Weingarten wurde dann sicherer, gestärkt durch erfolgreiche Abschlüsse von Johanna Borrmann lag der TVW nach 15 Minuten nur mit einem Tor zurück. Allerdings stimmte danach die Abstimmung in der Abwehr nicht so gut, Pfullingen zog zur Pause auf vier Tore davon.

Nach der Pause bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung auf 16:10 aus. Doch der TVW kämpfte und kam fünf Minuten vor Schluss auf 17:18 heran. Zwar verlor Weingarten mit 18:21, gewann aber den direkten Vergleich mit einem Tor Unterschied. Nun muss der TVW auf Schützenhilfe des TSB Ravensburg gegen die HSG Baar hoffen.

TVW: Götz, D. Zimmermann; J. Borrmann, Meichle, Neto, Keil, Dörr, Frey, Koltan.