Weingartener Autorin Rosa Laner liest in Bad Waldsee aus ihrem neuem Krimi

Die Weingartener Autorin Rosa Laner liest am Freitag, 11. Juli, um 20 Uhr, in der Bücherei Bad Waldsee im Spitalhof aus ihrem neuen Schwaben-Krimi. Titel: „Emmas Liebesreisen“. Die Lesung wird musikalisch gestaltet von Otto Pfleghar, der Eintritt kostet fünf Euro. Und darum geht’s: Der attraktive Busfahrer Ferdi verdreht reiselustigen Damen reihenweise den Kopf. Allen voran Emma. Die glaubt jedoch an mehr als einen Urlaubsflirt und hört schon die Hochzeitsglocken läuten. Ist es Zufall oder Schicksal, dass die Nebenbuhlerinnen plötzlich sterben?