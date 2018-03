Weingarten will in den Rhythmus kommen

Der SV Weingarten hat am Sonntag um 15 Uhr die TSG Balingen II in der Fußball-Landesliga zu Gast. Die Partie gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ist für die Weingartener die Chance, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

Am vergangenen Wochenende musste das Spiel des SV Weingarten beim SV Kehlen wetterbedingt abgesagt werden. „Das ist sehr ärgerlich“, grummelt Trainer Thomas Gadek. „Das ist die zweite Absage eines Auswärtsspiels in Serie. So kann man nicht in einen Rhythmus kommen.“ Zu gerne hätten die Weingartener ihre gute Form auch auswärts getestet, haben sie doch auf fremden Plätzen eine Menge aufzuholen – nur einen einzigen Punkt hat der SVW bisher außerhalb des Lindenhofstadions geholt.

Dann eben das dritte Heimspiel in Folge. Gadek weiß: „Zuhause müssen wir unsere Punkte holen – das ist unsere Stärke.“ In der Tat: Mit dem Punkteschnitt aus den Heimspielen (15 Punkte aus zehn Partien) müssten sich die Weingartener keine Sorgen machen.

Den nächsten Heim-Dreier hat der SVW aber keineswegs schon in der Tasche. Vorher müssen Kapitän Jakub Jelonek und seine Mannschaftskollegen die zweitbeste Abwehr der Liga knacken. Gerade einmal 21 Gegentore haben die Balinger, deren Spiel gegen Berg am vergangenen Wochenende ebenfalls ausgefallen ist, bisher in 18 Spielen kassiert. Trotzdem ist die TSG II mit 20 Punkten ebenfalls in die Abstiegszone abgerutscht.

Vier Punkte dahinter lauert der SVW – die große Chance, mit einem Sieg aufzuschließen. „Einiges wird davon abhängen, wie viel Verstärkung Balingen aus dem Kader der ersten Mannschaft bekommt“, mutmaßt Thomas Gadek, der bis auf Erkan Kale und Armin Dauti auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.