Weingarten verliert zwei Spieler und die Partie gegen Kehlen

Der SV Weingarten hat sein Heimspiel in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga gegen den SV Kehlen mit 0:1 verloren. Kehlens Torjäger Marko Föger erzielte den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Weingartens Trainer Bernd Seiler haderte mit dem Schiedsrichter und dessen Entscheidungen für die beiden Platzverweise, aber auch mit seinem Team in der Szene, die zum 0:1 führte.

Kehlens Trainer muss bei der Aufstellung improvisieren

Beim SVK fehlten eine Fülle von Stammspielern. Trainer Tobias Ullrich musste seine Startelf mit Akteuren der zweiten Mannschaft und zwei A-Jugendlichen auffüllen. Das war den Kehlenern anzumerken: Eine wirkliche Überlegenheit konnten sie gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Weingarten nie aufbauen. Über weite Teile des Spiels prallte die eigentlich spielerisch und in Sachen Schnelligkeit überlegene Kehlener Offensive immer wieder an der Viererkette des SVW ab. Besonders Innenverteidiger Petar Susac war bei den Weingartenern der Fels in der Brandung.

Die Hausherren waren keineswegs nur darauf aus, tief zu stehen. Im zentralen Mittelfeld sorgte Joshua Stoll mit seinen langen Bällen in die Tiefe immer wieder für Torgefahr. So hatte der SVW die erste Chance der Partie, als sich nach einem solchen Pass in der sechsten Minute zwei Weingartener am langen Pfosten gegenseitig behinderten. Vorne fehlt dem SVW die Durchschlagskraft und die Qualität eines Marko Föger. Kehlens Mittelstürmer blieb zwar immer wieder hängen, in der 44. Minute hatte er aber doch seinen ersten großen Moment: SVW-Torwart Noah Majer verpatzte ein langes Zuspiel und hatte Glück, dass Fögers Abschluss am Pfosten landete.

Die Emotionen kochen hoch

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Föger wieder die erste Möglichkeit: Nach Zuspiel von Felix Dunger brachten die Weingartener gerade noch ein Bein gegen Fögers Abschluss. In der 55. Minute hätte Kehlen in Führung gehen müssen: Diesmal bediente Föger Dunger und der schoss aus kurzer Distanz freistehend Weingartens Keeper an.

Nach einer Stunde kochten die Emotionen mehr und mehr hoch: Die Weingartener waren mit der Gelb-Roten Karte für Joshua Stoll überhaupt nicht einverstanden. Schiedsrichter Alexander Wintermantel hatte ein Foul des bereits verwarnten Stoll als gelbwürdig angesehen. Auch Trainer Seiler sah nach lautstarken Protesten Gelb. Zu zehnt hielt die Weingartener Defensive dem Kehlener Druck aber trotzdem Stand, die Hereinnahme von Marcel Bachhofer sollte zusätzlich Entlastung bringen. Der SVW hatte es eigentlich schon geschafft, als sich der eingewechselte Bugrahan Öner ein Foul gegen Orhan Öskürci leistete. Weil sich dann auch noch die Zwei-Mann-Mauer beim Freistoß wegdrehte, war der Weg am kurzen Pfosten frei für Fögers1:0. In einer emotional aufgeladenen Nachspielzeit sah Bachhofer kurz darauf ebenfalls Gelb-Rot.

Weingartens Trainer ist bedient

„Wir haben besonders in der ersten halben Stunde gegen aggressive Weingartener nicht in die Zweikämpfe gefunden, aber wir haben hinten trotzdem kaum etwas zugelassen“, sagte Ullrich. Seinen wirklichen Gemütszustand beschrieb Kehlens Trainer nach dem späten Siegtor so: „Am Ende interessiert mich ehrlich gesagt nur das Ergebnis.“ Unterm Strich konnte Seiler mit dem Auftritt seines Teams zufrieden sein – am Ende stand die Mannschaft trotz guter kämpferischer Leistung aber wieder mit leeren Händen da. „Das ist extrem bitter.“