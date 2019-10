Weingarten verliert das Kellerduell

Bereits nach einer knappen halben Stunde der SV Weingarten am Sonntag in der Fußball-Landesliga beim TSV Straßberg mit 0:3 hinten. Am Ende gab es eine 0:4-Niederlage.

SVW-Trainer Nectad Fetic schickte sein Team in einem 4-4-2 mit Jonathan Weisser neben Patrick Onuoha in der Spitze in die Partie. Ziel war es, über die Außen Chancen zu erarbeiten. Die Weingartener lagen allerdings schon früh zurück: Torwart Marius Suta konnte in der fünften Minute einen Eckball beim Rauslaufen nicht kontrollieren, Marc-Philipp Kleiner musste nur noch einschieben. Auch das 0:2 schenkte sich der SVW selbst ein: Ein Fehlpass in der Innenverteidigung ermöglichte Franz Hahn den zweiten Treffer. Das dritte Tor folgte direkt auf eine gute Szene der Weingartener – Straßberg kombinierte sich durch, Suta konnte erst noch per Fuß abwehren, aber Daniel Holzmann versenkte den Ball (27.). Allerdings: „Der Torschütze stand fünf Meter im Abseits“, kritisierte Fetic. „Wenn das der junge Assistent nicht sieht, muss es der Schiedsrichter sehen.“

Wie dem auch sei: Die Weingartener hatten noch nicht ernsthaft aufs gegnerische Tor geschossen, da stand es bereits 0:3. Torgefahr des SVW brachte erst Halbzeit zwei: Dumitru Munteans Schuss parierte Torhüter Christopher Kleiner, Patrick Onuoha verstolperte seine Chance. Eine halbe Stunde mussten die Weingartener zu zehnt auskommen, weil Florin Muresan die zweite Gelbe Karte sah. So kassierten sie sogar noch den vierten Treffer, als ein verunglückter Schuss des TSV doch noch zu Tobias Sessler durchrutschte und der zum 4:0 abschließen konnte. „Dieses Tor war symptomatisch für diesen Tag“, meinte Fetic. Die Niederlage war doppelt bitter: Statt den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu schaffen, ließen die Weingartener einen Konkurrenten herankommen. „Die Einstellung hat nicht gepasst“, ärgerte sich Fetic.