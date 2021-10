Weingarten veranstaltet Kirchweihjahrmarkt am Wochenende

Der diesjährige Kirchweihjahrmarkt findet am Samstag, 16. Oktober, von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag, 17. Oktober, von 11 bis 18 Uhr statt. Zusätzlich öffnen am 17. Oktober die Geschäfte und laden zum verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr ein.

In Weingarten findet vom 16. bis 17. Oktober der traditionelle Kirchweihjahrmarkt statt: Coronabedingt wird das Marktgebiet ähnlich wie beim Wochenmarkt entzerrt und entsprechend geringer ist die Anzahl an Marktständen. Nichtsdestotrotz ist das Angebot vielfältig und das Marktgebiet weitläufig. Es erstreckt sich über Kirchstraße bis hoch zum Münsterplatz, die gesamte Fußgängerzone und die Zeppelinstraße.

Das Angebot reicht vom Gemüsehobel über Lederwaren und den warmen Socken für die kalte Jahreszeit. Das kulinarische Angebot lockt mit gebrannten Mandeln und reicht über schwäbische Spezialitäten bis zu Speisen wie Langosh und Baumstriezel. Zur Freude der Besucherinnen und Besucher laden die Geschäfte der Innenstadt am Sonntag zusätzlich von 12.30 bis 17.30 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein und präsentieren die aktuelle Herbst- und Winterware. Auf die Kinder warten Fahrgeschäfte am Löwenplatz sowie am Münsterplatz.

Ein Wochenende mit Erlebnis für die ganze Familie: Kostenloses Parken am Wochenende, die gute Anbindung durch den ÖPNV mit dem 1-Euro-Samstagsticket oder ein Ausflug mit dem Rad laden ein zum Jahrmarktbesuch.