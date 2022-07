Weingarten trifft Vorsorge bei Starkregen

Wann spricht man von Starkregen?

Der Deutsche Wetterdienst kennt bei Starkregen drei Stufen. Stufe eins umfasst Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Innerhalb von sechs Stunden 20 bis 25 Liter. Stufe zwei beginnt ab 25 Liter und reicht bis 40 Liter in einer Stunde und 35 bis 60 Liter in sechs Stunden. Ab 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und über 60 Liter innerhalb 6 Stunden beginnt Stufe 3. (rep)