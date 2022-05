Weingarten sucht Wohnraum

Die Stadtverwaltung meldet, dass inzwischen 167 Geflüchtete aus der Ukraine in Weingarten angekommen sind. Nach Angaben der Stadt sei die Welle an Hilfsbereitschaft in Weingarten in den ersten Tagen und Wochen nach Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine beeindruckend gewesen: Sach- und Geldspenden wurden gesammelt und das private Gästezimmer oder das verwaiste ehemalige Kinderzimmer spontan für Geflüchtete zur Verfügung gestellt. Nun, einige Wochen später, lasse sich eine Entspannung der Situation im Land und die Option auf eine baldige Rückkehr der Menschen derzeit nahezu ausschließen, heißt es.

Die Stadt sucht daher weiterhin nach langfrsitige Wohnraum für ukrainische Geflüchtete, denn spontan zur Verfügung gestellte Gästezimmer & Co sind sowohl für die Gastgebenden als auch die Gäste nur für einige Wochen eine adäquate Lösung. Daher bittet die Stadt alle Bürgerinnen und Bürger, die über eine leere Einliegerwohnung oder freie Immobilie verfügen, um Mithilfe. Interessierte Bürger können sich zunächst mit der Stadt telefonisch unter der Nummer 0751 / 40 58 57 in Verbindung setzen. Die Hotline wurde speziell für die Akquise freien Wohnraums eingerichtet. Die anfallenden Mietkosten werden zuverlässig durch das Amt für Migration und Integration erstattet.