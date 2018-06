Weingarten sucht seine Sport-Asse

Große Bühne für große Sportler: Die Stadt Weingarten sucht erfolgreiche Athleten für die Sportlerehrung am 25. März 2015. Die erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften der Stadt aus allen erdenklichen Sportarten werden dann gewürdigt. Noch bis zum 15. Dezember nimmt die Stadtverwaltung Vorschläge für besondere sportliche Leistungen im Jahr 2014 entgegen.

Bei Vereinen aus Weingarten, die unter dem Dach des Sportverbandes organisiert sind, übernimmt diese Meldung in der Regel der Sportverband selbst. Den Besten ihrer Klasse winken Auszeichnungen im März im Kultur- und Kongresszentrum, im Idealfall sogar die Wahl zur Sportlerin oder zum Sportler des Jahres. Nach den Richtlinien des Sportverbandes müssen für eine Auszeichnung allerdinsg Voraussetzungen bestehen.

Für eine Ehrenplakette in Bronze ist für Einzelathleten wie Mannschaften Platz zwei oder drei bei einer offiziellen Meisterschaft auf Landesebene, Platz vier bis sechs einer Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaft Voraussetzung für die Bewerbung. Für Mannschaften gilt der Aufstieg in die höchste Landesklasse, für Mannschaftssportler auch die Berufung in eine Auswahlmannschaft auf Landesebene.

Für eine Ehrenplakette in Silber ist Platz eins bei einer offiziellen Landesmeisterschaft oder Aufstellung eines anerkannten Landesrekords, Platz zwei oder drei bei einer Deutschen-, Europa oder Weltmeisterschaft und bei Mannschaften der Aufstieg in die höchste Bundesklasse nötig. Auch eine Berufung in eine Auswahlmannschaft auf Bundesebene zählt.

Für eine Ehrenplakette in Gold müssen die Bewerber Platz eins bei einer Deutschen-, Europa- oder Weltmeisterschaft geschafft haben. Für Mannschaften reicht der dreimalige Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse.

Kinder und Jugendliche können unter folgenden Voraussetzungen geehrt werden: Mit einer Ehrenurkunde werden Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren für Einzel- und Mannschaftsleistungen ausgezeichnet. Wer Platz vier bis sechs bei einer offiziellen Landesmeisterschaft, Platz eins bis drei bei einem auf Bundes- oder Landesebene ausgeschriebenem Turnier, das überregionale Bedeutung hat oder Platz eins bis drei bei verschiedenen Wertungen der jeweiligen Spitzenverbände auf Landes- oder Bundesebene geschafft hat, kann mit einer Auszeichnung rechnen. Mannschaften können geehrt werden, wenn sie Meister in ihrer Klasse geworden sind. Im Regelfall gilt das für Teams ab der C-Jugend und ab Bezirksebene. Wenn Jugendliche in einer Aktivenklasse Leistungen bringen, wird die Regelung für Aktive angewandt. Beim Behindertensport werden die gleichen Richtlinien angewandt.

Vorschläge für Auszeichnungen nimmt die Stadtverwaltung bis zum 15. Dezember entgegen. Kontakt: Stadtverwaltung, Abteilung Schulen, Sport, Vereine, E-Mail:

a.birkendahl@weingarten-online.de