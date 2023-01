Weingarten sucht interessierte Akteure und Initiativen für den „Tag der Begegnung 2023“

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, dennoch laufen die Vorbereitungen für einige städtische Sommerveranstaltungen bereits auf Hochtouren. Darunter auch das Welfenfest vom 7. bis 11. Juli mit seinem Tag der Begegnung am Samstag, 8. Juli. Die Stadt sucht noch Initiativen, Organisationen und Gruppen, die für die Vielfalt Weingartens stehen und die sich am diesjährigen Tag der Begegnung aktiv beteiligen und einbringen möchten.

Die Vielfalt Weingartens leben – dies ist das alljährliche Motto des „Tages der Begegnung“ im Rahmen des Welfenfestes. Besucherinnen und Besucher können mitunter interkulturelle Speisen kosten, musikalischen Darbietungen lauschen und in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen, heißt es in der Mitteilung. Doch dies ist nur ein Aspekt der Vielfalt Weingartens: Im vergangenen Jahr beteiligte sich erstmals die studentische Kultkneipe Alibi mit einem Stand am Tag der Begegnung, der die mehr als 7.500 Studierenden in Weingarten repräsentieren sollte. Doch auch hier ist der Vielfalts-Begriff noch längst nicht ausgeschöpft. Weingarten ist noch viel vielschichtiger, vielseitiger und bunter – und daher sucht die Stadt nach interessierten Initiativen, Organisationen und Gruppen, die Lust haben, sich in diesem Jahr mit einem Stand, einem Beitrag oder einer Aktion zu beteiligen.