Weingarten sucht ihre Helden der Pandemie

Eine Pflegekraft, die sich aufopferungsvoll um einen Corona-Patienten kümmert, ein Student, der eine kostenfreie Online-Nachhilfe für Flüchtlingskinder initiiert oder die Nachbarin, die sich den älteren Bewohnern im Haus annimmt und ihre Einkäufe miterledigt. In Weingarten sind während der Pandemie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger über sich selbst hinausgewachsen, haben die Initiative ergriffen und gehandelt und sind so für andere zu ganz persönlichen Heldinnen und Helden geworden. Die Stadt möchte dieses selbstlose Engagement nun würdigen und sucht bis zum 31. Oktober mittels Aufruf nach diesen Persönlichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Corona-Pandemie hat uns allen in den vergangenen Monaten viel abverlangt. Doch es gab Menschen in unserer Stadtgesellschaft, die trotz eigener Einschränkungen und Herausforderungen, ihre eigenen Probleme hintenangestellt haben und für Mitmenschen, die es vielleicht noch härter getroffen hat, Herz zeigten. Menschen, die in der Krise über sich hinausgewachsen sind, Initiative ergriffen und gehandelt haben. Diese bürgerschaftliche Solidarität und Hilfe fand meist ,unter dem Radar’ der Öffentlichkeit statt – leise und selbstlos, aus reiner Menschlichkeit“, heißt es in der Mitteilung.

Die sinkenden Inzidenzwerte stimmen mittlerweile leise optimistisch, die Zahl der Geimpften steigt kontinuierlich. Daher möchte die Stadt diesen Moment nutzen, Danke zu sagen. „Danke“ gegenüber all jenen, die in den vergangenen Monaten zu den versteckten „Held*innen der Pandemie“ geworden und für ein solidarisches Miteinander eingestanden sind.

Bis Ende Oktober können Bürger ihren ganz persönlichen Helden der Pandemie nennen und schildern, warum ausgerechnet diese Person in der Pandemie für sie zu einem Helden geworden ist. Ab sofort liegen im Stadtgebiet Postkarten aus, die hierfür verwendet werden können (Einwurf im Briefkasten des Rat- oder Amtshauses). Aber auch Briefe an die Stadt unter der Nennung des Begriffs „Helden“ beziehungsweise E-Mails an helden@weingarten-online.de werden berücksichtigt.