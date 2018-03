Weingarten sucht den Stadtmeister in Ski alpin und Snowboard

Der Skiverein Welfen Weingarten organisiert für den Sportverband der Stadt Weingarten die Stadtmeisterschaften im alpinen Skilauf und Snowboard auf der Außergolm-Rennstrecke am Golm im Montafon am Sonntag, 25. März. Eingeladen und teilnahmeberechtigt sind alle Bürger der Stadt Weingarten, Mitglieder von Weingartener Vereinen, Beschäftigte in Weingartener Unternehmen und Betrieben und Schüler der Weingartener Schulen, geht aus der Pressemitteilung hervor. Im Riesentorlauf wird die Stadtmeisterin und der Stadtmeister in beiden Disziplinen ermittelt. In allen Altersklassen werden, von Bambini bis Senioren, die jeweiligen Bestplatzierten mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet. Dazu ist noch eine Mannschaftswertung ausgeschrieben, bei der fünf Teilnehmer – egal aus welcher Altersgruppe – eine Mannschaft bilden. Die besten vier einer Mannschaft kommen in die Wertung. Damit es für Vereine und Firmen interessant wird, mit einer größeren Gruppe anzutreten, bietet sich auch die Möglichkeit von internen Firmen- oder Vereinswertungen. Die stärkste gemeldete Gruppe erhält als Sonderpreis eine Übernachtung auf dem Haus Schönhof am Golm. An die Kinder und Jugendlichen, die am Rennen teilnehmen, werden drei Skiausfahrten im Skiwinter 2018/2019 inklusive Tageskarte verlost. Der Skiverein setzt zu diesem Ereignis am Golm einen Bus ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Bus kostet inklusive Tageskarte/Golm für Erwachsene: Mitglieder 45 Euro, Nichtmitglieder 55 Euro; Kinder: Mitglieder 25 Euro, Nichtmitglieder 35 Euro; das macht diesen Skitag auch für „Nichtstarter“ interessant. Anmeldung bei: Sport Grimm in Weingarten bis Freitag, 23. März. Weitere Informationen gibt es unter www.skiverein-welfen-weingarten.de. Foto: Skiverein Welfen