Weingarten steigt in Bezirksklasse ab

Bitteres Saisonende für den TV Weingarten. Der Abstieg der Handballerinnen aus der Württembergliga stand schon länger fest, nun hat es tatsächlich auch die Männer des TVW erwischt. Nach der Niederlage in Söflingen steigt Weingarten in die Bezirksklasse ab.

Frauen-Württembergliga: TV Weingarten – TV Reichenbach 20:29 (8:15) – Für die Handballerinnen des TVW ist die Saison mit einer Heimniederlage zu Ende gegangen. Gegen den Tabellendritten Reichenbach unterlag Weingarten mit 20:29. Vor allem in der Abwehr musste der TVW improvisieren, denn neben den Langzeitverletzten fehlten auch noch Barbara Koch und Carolin Müller – der Innenblock musste neu formiert werden. Obwohl Weingarten mit 2:1 in Führung ging und Jeannette Pfahl im Tor des TVW immer wieder Bälle entschärfte, waren Unstimmigkeiten in der TVW-Abwehr nicht zu übersehen. Die Gäste nahmen das Ruder in die Hand und gingen mit 7:3 in Führung. Reichenbach war physisch klar überlegen, Weingarten hielt aber dagegen und kam durch Ann-Kathrin Kübler zum 7:9.

Doch in der Folge vergab der TVW wieder klarste Chancen, machte zunehmend leichte Fehler – und Reichenbach führte zur Pause mit 15:8. Die zweite Hälfte plätscherte eher nur noch vor sich hin. Der TVW versuchte, den Schaden zu begrenzen, die Gäste taten bei sommerlichen Temperaturen auch nur noch das Nötigste. Der TVW kam durch einen Doppelschlag von Marion Merk auf sechs Tore heran, richtig Spannung kam aber nicht mehr auf. Weingarten tritt in der kommenden Saison wieder in der Landesliga an und muss aus den Erkenntnissen der abgelaufenen Saison seine Lehren ziehen. Trainer Daniel Kühn hat aber bereits seine Zusage gegeben, den TVW auch in der Landesliga zu betreuen.

Bezirksliga: TSG Söflingen II – TV Weingarten 31:28 (13:12) – Der TVW zeigte in der letzten Partie der Saison zwar seine beste Auswärtsleistung. Die Weingartener Rumpfmannschaft verlor aber dennoch und steigt aus der Bezirksliga ab. Söflingen legte auf 3:0 vor, Weingarten drehte jedoch die Partie und lag ab der 13. Minute beim Stande von 5:4 stets mit einem Tor in Führung. Diese Führung hielt dank einer sehr gut stehenden Abwehr um Torhüter Thomas Nuffer bis zur 25. Minute, ehe die Gastgeber eine Zeitstrafe gegen den TVW nutzten und zur Pause mit 13:12 führten.

Eine Schlüsselszene gab es in der 42. Minute, als TVW-Spielmacher Stefan Franz beim Stand von 20:18 verletzungsbedingt ausfiel und Weingarten kaum mehr Wechselmöglichkeiten hatte. Der Meister nutzte die nachlassenden Kräfte des TVW und legte bis zur 53. Minute zum 30:23 vor. Weingarten kam nur noch auf 28:31 heran. Mit dieser Niederlage und aufgrund des Sieges von Langenau in Blaustein fiel der TVW auf den vorletzten Tabellenplatz zurück – punktgleich mit der TG Biberach, gegen die der direkte Vergleich verloren ging. Weingartens einzige Hoffnung auf den Klassenerhalt ist nun, dass sich der Vizemeister Blaustein in der Aufstiegsrelegation durchsetzt.

TVW: Nuffer, Baur; Höhn (9/3), Klingseisen (7), Franz (4/2), Stieger,Werner, Zülke (je 2), Schoch, Wiech (je 1).

Bezirksklasse: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – HCL Vogt 32:28 (15:12) – Zum Saisonabschluss setzte es für Vogt eine unnötige Niederlage gegen die bereits abgestiegene HSG. Die Vogter zeigten eine tempo- und ideenlose erste Hälfte. Der HCL machte kaum Druck auf die gegnerische Abwehr und verteidigte selbst lasch. Das nutzten die Gastgeber aus und spielten sich schnell einen 6:2-Vorsprung heraus. Mit etwas mehr Tempo kam Vogt dann besser ins Spiel, zur Pause lag der HCL mit 12:15 zurück.

Mit einem Torwartwechsel wollte der HCL frischen Wind reinbringen. Die Abwehr der Vogter stand nun besser, in der 43. Minute führten die Gäste mit 21:20. Gestützt durch mehrere Spieler aus der ersten Mannschaft legte dann aber die HSG einen temporeichen und guten Auftritt hin und kam zum 32:28-Sieg. Vogt beendet die Saison auf Rang sieben.

HCL: Khater, Schmucker; Schmid (3), L. Buemann, Geyer (11/3), Kernbach (4), Niederreiter (3), Zembrod (1), S. Buemann, Waizenegger (3), Weber (3).