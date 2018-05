Weingarten steht im Finale daheim

Der TV Weingarten hat wieder das Finale um die Deutsche Meisterschaft im Trampolinturnen erreicht. Die TVW-Turner setzten sich am Samstag in der Weingartener Großsporthalle gegen den SV Brackwede aus Bielefeld und den TSV Rudow aus Berlin durch. Das Finale ist am 26. Mai ab 16 Uhr - wieder in der Großsporthalle.

Vor dem dritten Wettkampftag der acht Teams umfassenden Bundesliga standen Neuling Cottbus, Brackwede und Titelverteidiger Frankfurt Flyers bereits als Finalteilnehmer fest. Alle drei Mannschaften gingen mit 8:0 Wettkampfpunkten ins dritte und letzte Wochenende. Weingarten und Hamburg kämpften im Fernduell um den vierten und letzten Finalplatz. „Das war ein starker Auftritt von uns“, freute sich TVW-Trainerin Tanja Vidakovic nach dem klaren Sieg ihrer Mannschaft am Samstag.

Berlin ist früh abgeschlagen

Mit 374,2 Punkten setzte sich Weingarten gegen den SV Brackwede (361,7) und den TSV Rudow (326,0) durch, sicherte sich so vier Wettkampfpunkte und das Ticket für das Finale. Der TVW trat mit Louisa Ganter, Naomi Koidl, Bianca Schubert, Moritz Mücke, Tim-Oliver Geßwein und Fabian Vogel an. Vier Turner kamen pro Durchgang in die Wertung – Weingarten hatte damit zwei Streichwertungen. Ein klarer Vorteil gegenüber den Konkurrenten. Brackwede kam mit fünf Turnern und hatte somit eine Streichwertung. Die Berliner reisten zwar auch mit fünf Sportlern an, die ganz junge Souraya Neumann (Jahrgang 2008) turnte jedoch außer Konkurrenz.

Die Pflicht war noch eine knappe Angelegenheit für den TVW. Geßwein (26,7 Punkte), Vogel (26,4), Schubert (24,9) und Koidl (24,4) sprangen zusammen zu 102,4 Punkten. Brackwede, mit der besten Pflicht von Alonka Volikova (26,8), kam auf 101,4 Punkte. Klar war bereits in der Pflicht, dass es nur zwischen Weingarten und den Bielefeldern um den Tagessieg gehen würde. Berlin war mit 96,6 Punkten schon abgeschlagen.

In der ersten Kür profitierte der TVW von seinen zwei Streichwertungen, denn Louisa Ganter und Moritz Mücke brachten ihre Übungen nicht zu Ende. Einen ganz starken Eindruck hinterließ dagegen Fabian Vogel, der mit 36,8 Punkten die mit Abstand beste Wertung der ersten Kür erzielte. Sicher zeigten sich auch Koidl (31,9), Schubert (31,8) und Geßwein (31,2). Weingarten sicherte sich diesen Durchgang mit 131,7 Punkten vor Brackwede (129,0) und Berlin (114,2).

Höhepunkt zum Schluss

Mit fast vier Punkten Vorsprung ging der TVW in den finalen Durchgang, die zweite Kür. Und da gab es für die Zuschauer in der Großsporthalle den Höhepunkt ganz zum Schluss. Vogel brachte eine ganz starke Übung aufs Trampolin. Seine Schwierigkeit von 15,6 Punkten honorierten die Kampfrichter mit 41,0 Punkten – absolute Tagesbestleistung. Zum Vergleich: Geßwein turnte die zweithöchste Schwierigkeit, sein Ausgangswert betrug allerdings „nur“ 11,1 Punkte. Geßwein erhielt 35,9 Punkte, Koidl 31,9 und Schubert 31,3 – mit 140,1 Punkten gewann Weingarten den dritten Durchgang klar vor Brackwede (131,3) und Berlin (115,2). Mit Abstand bester Einzelturner am Samstag war Vogel, der auf 104,2 Punkte kam. Volikova auf Platz zwei hatte satte zehn Punkte weniger. Vogel in dieser Form werden die Weingartener auch im Finale am 26. Mai benötigen, wenn es gegen die starken Cottbuser und Frankfurter geht.

Der Aufsteiger SC Cottbus – gespickt mit Turnern aus dem Sportinternat – siegte auch am dritten Wettkampftag gegen den Bramfelder SV aus Hamburg und den VfL Grasdorf aus Darmstadt. Frankfurt setzte sich beim TV Nöttingen durch.