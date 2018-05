Weingarten steht auf Rang drei

Die jungen Tischtennisspieler des SV Welfen Weingarten haben bei der Kreisjahrgangssichtung an die Turniererfolge der letzten Kreis- und Bezirksmeisterschaften angeknüpft. Die Jungen I des SVWW hielten in ihren zwei bisherigen Rückrunden-Partien den Anschluss an die Tabellenspitze in der Bezirksklasse.

Der ersten Jungen-Mannschaft des SV Welfen Weingarten gelang zunächst bei der TSG Lindau-Zech ein 5:5. Dann war der Aufstiegsaspirant SV Deuchelried III zu Gast. Die Welfen-Spieler Tim Hasak, Simon Boger, Thomas Kemper und Adrian Kliesch zeigten laut Mitteilung starkes Tischtennis und schlugen die Allgäuer mit 6:3. Damit rückt Weingarten auf Rang drei vor, mit nur noch zwei Punkten Abstand zum Relegationsplatz, der den Aufstieg in die Bezirksliga ermöglichen würde.

Diesen Schwung gaben sie laut Mitteilung den jüngeren SVWW-Spielern zur Kreisjahrgangssichtung nach Kißlegg mit. Beim Jahrgang der U 13 gelang allen Weingartenern der Sprung in die Endrunde. Keno Saad wurde Zweiter, David Panis Dritter und Jonas Bogenrieder Fünfter. Auch ein Turniersieg gelang den kleinen Welfen-Löwen wieder: Raphael Panis blieb in acht Spielen ungeschlagen und gewann die U-11-Konkurrenz.