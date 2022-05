Weingarten startet erfolgreich in die Trampolin-Bundesliga

In Sulzberg im Allgäu ist der TV Weingarten in die neue Saison in der Trampolin-Bundesliga gestartet. Der TVW traf auf den Gastgeber, die Air Eagles Sulzberg, sowie auf dem extrem starken MTV Bad Kreuznach. Am 18. Juni treffen die Weingartener, bei denen ein früherer Weltmeister zurück auf dem Gerät ist, zu Hause in der Großsporthalle auf die TG Dietzenbach.

Nach zweijähriger Zwangspause ging das Team von TVW-Trainerin Tanja Vidakovic etwas geschwächt in den Wettkampf in Sulzberg. Im vergangenen Jahr war das Training nur eingeschränkt möglich, weshalb es laut Vidakovic Defizite bei den Turnerinnen und Turnern gibt. Zudem fehlt Bianca Schubert wegen einer Verletzung, auch Fabian Vogel fehlt im Aufgebot des TVW. Die Trampolin-Stützpunkte wie Frankfurt, Stuttgart, Bad Kreuznach und Cottbus konnten während der Corona-Zeit deutlich besser trainieren. „Der Abstand zwischen den Stützpunkten und Turnvereinen wird dadurch größer“, sagt Vidakovic.

Der TVW ging dennoch zuversichtlich ins Rennen, da der mehrfache Europa- und Weltmeister Oliver Amann wieder im Weingartener Team steht. Der 29-Jährige ist erst seit drei Monaten wieder im Training, damit der TVW in dieser Bundesligasaison mit seinen Nachwuchsturnern Mara Herter, Theresa Knisel, Fee Lechelt, Kilian Eberwein und Benjamin Eyrich sowie den Stammturnern Louisa Ganter, Tim-Oliver Gesswein, Nele Kaupp, Naomi Koidl und Moritz Mücke eine reelle Chance aufs Finale hat.

Im Pflichtdurchgang erreichte der TVW nach Fehlern von Ganter und Amann nur 166,0 Punkte, der TV Sulzberg (167,9) und vor allem Bad Kreuznach (181,6) holten mehr Punkte. Im Kürdurchgang zeigte Ganter dagegen eine saubere Kür. Auch Koidl, Lechelt und Eberwein kamen sauber durch ihr Programm. Die Schlussturner Amann und Gesswein sollten es dann richten und turnten jeweils ihre schweren Übungen – Amann bekam 51,000 Punkte, Gesswein sogar 55,920 Punkte. Somit gewann Weingarten (202,0 Punkte) den Durchgang gegen Sulzberg (197,1), verlor aber erneut gegen Bad Kreuznach (207,2).

Für Weingarten ging es im finalen Durchgang darum, den Wettkampf gegen Sulzberg für sich zu entscheiden. Bad Kreuznach wurde noch verstärkt durch den österreichischen Nationalturner Benjamin Wizani und war dadurch unheimlich stark. Die Mannschaft des TVW gab im letzten Durchgang alles und verbesserte sich auf 205,2 Punkte – damit war der Sieg gegen die Air Eagles Sulzberg perfekt. Bad Kreuznach punktete sowohl gegen Sulzberg als auch Weingarten.

Tagesbester Turner war der Weingartener Tim-Oliver Gesswein, bei den Frauen holte Naomi Koidl vom TVW die meisten Punkte.