Weingarten soll digitale Zukunftskommune werden

Die Stadt Weingarten ist vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration als ein Gewinner des landesweiten Wettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“ ausgezeichnet worden. Bürgermeister Alexander Geiger nahm die Auszeichnung von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel vergangene Woche in Stuttgart entgegen. Mit der Auszeichnung einher geht eine Fördersumme von 40 000 Euro. Damit soll die Stadt in den kommenden Monaten auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter unterstützt werden und eine, an den konkreten Bedürfnissen ihrer Bürger ausgerichtete Digitalisierungsstrategie entwickeln, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

„Digitalisierung und E-Government bieten uns als Verwaltung zukünftig zahlreiche Chancen, stellen uns momentan aber auch vor enorme Herausforderungen und sind wahrlich keine Selbstläufer“, sagte Bürgermeister Geiger im Anschluss an die feierliche Übergabe. „Daher freuen wir uns, dass wir nun gemeinsam mit der Unterstützung des Landes den digitalen Aufbruch professionell und zeitnah anpacken können“, so Geiger.

Der Wettbewerb war Ende August 2017 gestartet. Bis zum Stichtag am 31. Dezember 2017 waren insgesamt 75 Bewerbungen um einen Platz im Förderprogramm eingegangen.