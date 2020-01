Weingarten sichert sich Titel in der Deutschen Ringerliga

Germania Weingarten ist Meister der Deutschen Ringerliga. Die Germanen setzten sich auch im Final-Rückkampf in der ausverkauften Walzbachhalle gegen den KSV Ispringen souverän 17:11 durch. Schon den Hinkampf hatten die Weingartener, die im Halbfinale den ASV Nendingen ausgeschaltet hatten, 21:9 gewonnen.

Die Zeichen standen schon zu Beginn nicht gut für den KSV Ispringen. In der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm Freistil hatte Weingartens Alejandro Valdes keinen Gegner. Khinchegashvili hatte vom georgischen Verband keine Freigabe bekommen, so der KSV Ispringen. Da Akhmed Chakaev sich am Abend zuvor verletzt hatte, fiel auch diese Option flach. Eine kurzfristige Nachmeldung war nicht mehr möglich – so wanderten vier Punkte kampflos auf das Konto der Germanen, die in zwei weiteren Kämpfen die volle Punktzahl erreichten. Luis Orta schaffte einen technischen Überlegenheitssieg, Akhmed Magamaev gelang ein Schultersieg. Die Entscheidung fiel im ersten Kampf nach der Pause, als Jan Fischer mit einem 2:0 (7:0)-Sieg gegen Bogdan Eismont die Weingartener Führung uneinholbar ausbaute.

Der KSV Ispringen konnte insgesamt vier Siege einfahren, darunter einen von Zelimkhan Minkailov nach technischer Überlegenheit.

Der Kampfverlauf, Weingarten zuerst genannt: 60 kg F: Reineri Andreu – Muslim Sadulaev 1:0 (PS 12:10). Stand: 1:0. - 130 kg G: Oscar Pino – Zviadi Pataridze 2:0 (PS 5:1). Stand: 3:0. - 63 kg G: Luis Orta – Ibrahim Fallacara 4:0 (TÜ 16:0). Stand: 7:0. - 97 kg F: Etienne Wyrich – Zelimkhan Minkailov 0:4 (TU 0:15). Stand: 7:4. - 67 kg F: Alejandro Valdes (Weingarten) siegt kampflos. Stand: 11:4. - 87 kg G: Jan Fischer – Bogdan Eismont 2:0 (PS 7:0). Stand: 13:4. - 72 kg G: Valentin Petic – Balint Korpasi 0:3 (PN 0:8). Stand: 13:7. - 87 kg F: Akhmed Magamaev – Rasul Tsikhayeiu 4:0 (SS beim Stand von 4:1). Stand: 17:7. - 77 kg F: Magomedov Kadimagomedov – Darsam Dzhaparov 0:1 (PN 3:3). Stand: 17:8. - 77 kg G: Dimitrii Petaikin – Aik Mnatsakanian 0:3 (PN 0:10). Endstand: 17.11.