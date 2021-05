Weingarten setzt ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Rätinnen und Räte des Weingartener Gemeinderats sowie Mitglieder der Stadtverwaltung haben am Montag, dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, ein gemeinsames Zeichen für eine bunte und offene Gesellschaft gesetzt. Vor der Gemeinderatssitzung hissten sie auf dem Vorplatz des Kultur- und Kongresszentrums zwei farbenfrohe Regenbogenfahnen als buntes Statement für Vielfalt und Toleranz. Bereits in der Sitzung in der vergangenen Woche hatte die erste ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, Susanne Münz, ein eindringliches Statement aller Fraktionen in der Sitzung verlesen und betont, dass „Homophobie, Extremismus, Rassismus und Antisemitismus in Weingarten – auch zukünftig - keinen Platz haben“. Die Rede war eine Reaktion auf die initiierte Aktion „Übergang zur Vielfalt“, die binnen weniger Stunden der Zerstörungswut bislang noch unbekannter Täter zum Opfer fiel. Foto: Elke Obser